推海洋觀光 航港局拍藍色公路獲國際旅遊影展金獎

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（中央社記者汪淑芬台北5日電）交通部航港局去年拍攝「人本航港藍色公路」形象影片，推廣台灣海洋休閒旅遊，獲2022年西班牙德雷斯影展金獎，9月已頒獎，航港局今天再次邀民眾到官方YouTube觀賞得獎影片。

航港局發布新聞稿，「人本航港藍色公路」影片以交通船冒險、遊艇圓夢及友善郵輪3個故事，推廣藍色公路新型態旅遊模式，獲2022年西班牙德雷斯影展（Terres Festival）旅遊影片類的「動態、航海、雪地及探險旅遊」項金獎。

航港局長葉協隆說，近年台灣海運客運蓬勃發展，搭乘船舶至離島的旅遊人次逐年成長，為強化民眾對海洋觀光活動的認識，積極推廣藍色公路，2021年拍攝交通船冒險篇、遊艇圓夢篇及友善郵輪篇等3支形象影片，盼帶領大家由過去以貨運為主、客運為輔的海運環境，轉型為以海洋休閒、觀光發展為主的新海運經營模式。

葉協隆說，「人本航港藍色公路」形象影片透過3種船舶類型的拍攝，結合台灣近年推動的海洋相關政策，如海洋觀光、港灣建設改善、自行車旅遊、遊艇活動等，讓民眾觀看影片也可以感受到海運環境整體的改善。

航港局介紹，形象影片的導演是張曼森及李怡慧，在34國超過114部影片中脫穎而出，成功讓世界看見台灣及台灣的藍色公路。

德雷斯影展是西班牙唯一獲選國際旅遊電影節協會（CIFFT）選拔11個全球代表旅遊影展之一，為聯合國世界旅遊組織（World Tourism Organization）認定的官方活動，為全球相關旅遊影音從業人員所推崇的獎項。

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影展獎座使用加泰隆尼亞自治區馬斯．德．巴爾貝蘭斯（Mas de Barberans）所產的棕櫚，編織圍繞成橄欖樹形狀，盼體現埃布羅山區（Tierras del Ebro）大地上人與自然間的緊密關係。

航港局獲獎影片連結包含交通船冒險篇：https://youtu.be/Dj0UUDR8z9Y；遊艇圓夢篇：https://youtu.be/T1ekm7jzIck；友善郵輪篇：https://youtu.be/5yuGUBZr4h0。（編輯：陳政偉）1111005