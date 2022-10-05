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教師年齡結構失衡 立委提案改善師生比

2022/10/5 13:31
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（中央社記者陳至中台北5日電）中小學師資年齡結構失衡，立法院教育及文化委員會今天通過國民黨籍立委萬美玲等人提案，要求教育部研議改善師生比，走向小班化、精緻化。教育部承諾在2個月內提出書面報告。

受到少子女化教師職缺減少、年金改革等因素影響，中小學師資年齡結構有「老化」趨勢。根據教育部統計，100學年度未滿40歲教師占51.3%，到110學年度剩下29%；50歲以上教師從100學年度的11.4%，到110學年度提高到27.1%。

全國教師工會總聯合會（全教總）今天召開記者會指出，未來幾年中小學教師平均年齡還會逐年增高，不積極面對，情況只會越來越惡化。全教總建議取消58歲月退門檻，將中小學退休年齡回復到55歲。同時也制定年資與給付均等的替代率新方案，以增加資深人員退休誘因。

國民黨立委萬美玲、林奕華、鄭正鈐等人今天也在立法院教育及文化委員會提出臨時提案，認為少子女化和年金改革，使教師退休年限被迫延後，年輕教師不易進入職場，導致年齡結構失衡。

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萬美玲等人認為應從改善師生比著手，現行國小每班是以29人為原則，國中每班30人，但根據教育部統計，110學年平均國小每班是23.01人，國中為26.83人，可見現行規定仍有改善空間。

萬美玲等人要求教育部在1個月內提出書面報告，研議改善師生比，讓國民教育走向小班化、精緻化。但國民及學前教育署長彭富源表示，需要更多時間準備，教文會同意改成2個月提出書面報告。（編輯：陳政偉）1111005

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