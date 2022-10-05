碳費訂每公噸300元以上？環保署：再討論

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（中央社記者張雄風台北5日電）立委邱顯智今天表示，台灣2050淨零排放缺乏中期目標，希望訂2030減碳達40%、2040達60%，也希望依國際建議將碳費訂每公噸新台幣300元以上。環保署表示，碳費須修完氣候法後再討論。

台灣以5年為一期訂定階段性溫室氣體減量目標，根據環保署業務報告，民國109年溫室氣體排放量已較基準年（民國94年）下降約1.88%，接近第一期溫室氣體階段管制目標（2%）。

立法院社福及衛環委員會今天邀請行政院環境保護署列席報告業務概況，並審查環保署主管預算（公務及基金）案（詢答）。

時代力量立委邱顯智質詢，台灣要邁向2050淨零排放，中期目標是否不足，相較於歐盟減去基準年的55%、美國減52%、英國減68%，台灣只有20%；他也比喻就像是從嘉義到台北，大概何時能走到台中，走得不夠快可能也沒辦法達到這個目標。

邱顯智也希望將中期目標入法，訂2030減40%、2040減60%，要求環保署要展現態度、要堅定。

此外，邱顯智也引用英國倫敦政經學院報告，建議台灣碳費每公噸收取10美元，並依國際建議2020年碳定價要達到40至80美元，2030年至2050年要達到50至100美元，每年調漲達此標準。

張子敬答詢，2030目標是否提高，會檢討還有哪些影響因素滾動檢討；至於碳費是否會依國際建議訂定，或是比每公噸新台幣300元還高，張子敬表示，要等到氣候變遷因應法草案通過以後，再跟外界討論。

國民黨立委林為洲同樣針對淨零目標質詢，並引用中研院院士、諾貝爾獎得主李遠哲日前於台灣歷史博物館活動致詞時曾表示，「2050年零排碳是不可能的」，追求國內生產毛額（GDP）經濟成長，沒有從製造、生產及消費端多作改變努力。

林為洲另外舉現任中研院院長廖俊智也在日前演講時提到，2050淨零的目標，台灣僅靠現在的技術難達到。林為洲認為，現在第1期已經公布答案，不及格要檢討，要怎麼調整；到底是目標訂錯了、還是政策錯誤。

張子敬答詢表示，GDP成長也會增加能源消耗、排碳提高，一定會納入考慮才能估算要減多少，如果今天說不可能「就不用入法了」，淨零的減碳目標需要去努力。

張子敬進一步指出，廖院長所提的是現有的技術難以達到，國際能源總署（IEA）也是這麼說，2030年之後若要達到目標，一定要有新的技術。（編輯：陳政偉）1111005