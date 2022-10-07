搶千億運動商機 全聯引進「迪卡儂」設店中店

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（中央社記者曾智怡台北7日電）台灣一年運動消費支出上看新台幣千億，全聯今天宣布引進法商「迪卡儂」商品，以店中店專區模式陳列，目前先在2家門市測試，以衣服、毛巾、能量水果軟糖等最為熱銷。

教育部體育署資料指出，台灣運動消費支出每年高達千億元，其中以運動裝備消費支出占比最高。

看好疫情催化宅家運動風潮盛行，全聯積極拓展新客層，繼引進「生活良好」、「MUJI無印良品」等日系品牌後，全聯今天發布新聞稿，宣布引進全台最大運動用品量販店法商「迪卡儂」（Decathlon）商品，首波以門市面積較大的2家門市測試設立專區，分別為台北南港旗艦店與台中潭子中山店。

全聯表示，選品挑選「迪卡儂」熱銷品項為主，販售品類約20種、品項數超過300樣，包含登山露營、球拍用具、有氧健身、運動恢復等用品，售價皆與迪卡儂相同，介於99元至999元間。

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全聯表示，一直以來秉持「方便又省錢」品牌理念，原本全聯主要販售商品以生鮮、乾貨為主，為滿足消費者購買高、中、低價位商品需求，近年不斷引進新品牌吸引年輕客層，像是「MUJI無印良品」能提供保養、文具、紡織等品項。

引進迪卡儂則能補足全聯運動商品缺口，達成互補效益，目前2家門市剛測試即吸引消費者矚目，其中又以衣服、毛巾、能量水果軟糖等為熱銷商品。（編輯：翟思嘉）1111007