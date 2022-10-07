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高公局估國道下午4時後湧車潮 國5恐塞到深夜

2022/10/7 16:39（10/7 16:50 更新）
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高公局預估7日下午4時後國道就會湧現一波返鄉及旅遊車潮。（中央社檔案照片）
高公局預估7日下午4時後國道就會湧現一波返鄉及旅遊車潮。（中央社檔案照片）
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（中央社記者余曉涵台北7日電）明天起國慶連假3天，高公局預估今天下午4時後國道就會湧現一波返鄉及旅遊車潮，與下班車流量夾雜，預估晚間8時後才會紓解，國5則是晚間8時後陸續湧現車潮，要到深夜才會紓解。

明天起就是3天國慶連假，根據國道即時路況顯示，下午4時左右國道車流量大致正常。不過，交通部高速公路局預估，今天下午4時起國道就會開始湧現返鄉或旅遊車潮，會跟下班車流夾雜，預計要到晚間8時後才會紓解。

高公局指出，國5方面往宜花東的車流量會在晚間8時後陸續湧現，要一直到隔天凌晨0時才會紓解，不過明天上午5時國5又會再出現一波車流，要到明天下午5時才會紓解。

高公局表示，西部國道方面，明天上午7時左右南下路段就會開始湧現車潮，呼籲民眾要利用下午時段出發。

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根據高公局預估，明天國道有6大地雷路段，包含國1楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統、圓山至大華系統、國3土城至關西、快官至霧峰及國5南港系統至頭城。

高公局說，明天凌晨0時到中午12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及國5石碇、坪林南向出口；收費措施採單一費率，凌晨0時到上午5時暫停收費，國3新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費；增開國1南向楊梅至新竹、北向西螺至員林及國3南向大溪至關西、北向香山至新竹系統等易壅塞路段路肩。（編輯：陳政偉）1111007

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