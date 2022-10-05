國慶大會活動亮點多 首次3地連線齊唱國歌

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中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會5日在立法院舉行記者會，擔任國慶籌備委員會主任委員的立法院長游錫堃（圖）指出，今年國慶以「守土衛國，你我同行」為主題，主要希望凝聚台灣主體意識及堅定國人自我防衛的意志，共同守護美好家園。中央社記者王騰毅攝 111年10月5日

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（中央社記者范正祥台北5日電）今年國慶活動規劃亮點多，10日在總統府前舉行的國慶大會將由7位國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，並首度以3地連線方式，直播高雄及馬祖當地代表齊唱國歌。

中華民國各界慶祝111年國慶籌備委員會今天在立法院舉行記者會說明，除了10日的國慶大會，今年也與桃園市和嘉義縣政府合作，規劃9日於桃園市舉行國慶晚會、10日晚間在嘉義縣施放國慶焰火等系列活動，由北到南一起祝中華民國生日快樂。

擔任國慶籌備委員會主任委員的立法院長游錫堃指出，今年國慶以「守土衛國，你我同行」為主題，主要希望凝聚台灣主體意識及堅定國人自我防衛的意志，以共同守護美好家園；今年國慶主視覺「多元匯聚，璀璨未來」，則以如光榮勳章般的雙十造型，象徵著守土衛國的集體榮耀，同時也營造出同行、前進的意象。

國慶籌備委員會表示，國慶大會10日上午在總統府前舉行，序幕暖場表演由董事長樂團及馬蘭吟唱隊揭開序幕，緊接著由國軍聯合樂隊暨三軍儀隊、台南市安南區興安宮金獅陣、西港區廣慈宮金獅陣及七股區寶安宮白鶴陣組成的聯合武陣表演團體，以及台北市第一女子高級中學樂儀旗隊帶來一系列的精彩演出。

每年國慶的國歌領唱受矚目，今年國慶大會將由7位國軍和海巡代表，以及馬祖四鄉五島兒童合唱團共同領唱國歌，同時與在東引「國之北疆」地標及靠泊在左營軍港的塔江艦現場連線，於大會同步播放地方與駐地官兵代表共同演唱畫面。

另外，國軍CH-47SD契努克運輸直升機，也將吊掛巨幅國旗，由2架UH-60M黑鷹直升機引導及跟隨下，緩緩通過總統府前廣場上空，以凌空飄揚的國旗，為國家慶典增輝，展現鼓舞軍民士氣及凝聚向心力。

在總統蔡英文致詞後進入主題表演階段前，由陸軍航空特戰指揮部5架AH-64E阿帕契直升機以大雁隊形空中分列式自總統府上空由西向東通過，展現出國軍勤訓精練及捍衛國家的決心。

接著由日本京都橘高等學校吹奏樂部，以「台日友情60週年 Always活力滿滿！微笑滿滿！夢想滿滿！」為主題進行演出，「日華議員懇談會」也將隨同帶來祝賀遊行。台灣街舞文化推廣協會也將以「跳出團結力，舞向新視界」為主題，搭配曉明女中管樂隊共同演出。

今年國慶大會最後將由空軍雷虎小組AT-3教練機編隊，以大雁隊形飛越觀禮台，為國慶大會劃下句點。

此外，今年國慶焰火將於10日晚間8時在嘉義縣登場，施放場地位於故宮南院園區外台糖所屬空地，除結合水舞光雕、無人機和台北愛樂管弦樂團，同步施放2.6萬顆高空焰火外，今年也特別於活動區域規劃國慶焰火市集。（編輯：謝佳珍）1111005