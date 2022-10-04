雙十國慶休假日 勞工出勤雇主須給加倍工資

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雙十國慶將至，台北橋3日下午可見沿途已插滿國旗，旗幟隨風飄揚，在夕陽下顏色鮮明。中央社記者趙世勳攝 111年10月3日

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（中央社記者張雄風台北4日電）今年雙十國慶將至，勞動部今天表示，今年10月10日為星期一，雇主應依法給假並給付工資，如徵得勞工同意於休假日出勤，工資應加倍發給。

勞動部今天在例行業務說明會中說明，假設勞工月薪為新台幣3萬6000元，換算時薪為150元，在雙十國慶休假日出勤，工資應為150元乘8小時等於1200元。

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勞動部進一步說明，若是每週六、日為一例一休的勞工，休息日是按出勤時間核實計算，以出勤8小時來計算，在前2小時時薪加乘1又1/3、後6小時加乘1又2/3，合計為1900元；而例假依法除非有天災、事變或突發事件，不得使勞工出勤工作。

勞動部強調，國慶連假期間出勤及工資給付，事業單位應依法辦理，雇主若違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關申訴，維護權益。（編輯：陳政偉）1111004