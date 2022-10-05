國慶焰火10日嘉義登場 周邊遙控無人機管制

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2022國慶焰火10日晚上將在故宮南院登場，考量活動當天人潮眾多，嘉義縣政府已在活動周邊新增禁止從事遙控無人機飛航活動區域及時間。（嘉義縣政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月5日

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（中央社記者黃國芳嘉義市5日電）2022國慶焰火10日晚上將在故宮南院登場，嘉義縣政府估計縣治特區周邊湧入30萬人潮，考量活動當天人潮眾多，縣府已在活動周邊新增禁止從事遙控無人機飛航活動區域及時間。

嘉義縣政府今天發布新聞稿指出，當天禁止從事遙控無人機飛航活動時間自10日中午12時起至晚上11時，今天公告禁止活動區域。

縣府指出，避免未依規定申請或民眾操作不當影響活動展演，現場嚴禁空拍機飛行拍攝，縣府也將以運動空拍機攔截器等設備進行監測及干擾，查獲違反規定者，將依民用航空法規定，禁止活動並處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰；情節重大者，並得沒入遙控無人機。

另外，國慶焰火將吸引數以萬計遊客湧入嘉義縣治特區和故宮南院，基於活動期間可能發生救護及醫療需求，10日下午2時至晚上10時，嘉義縣衛生局和消防局分別在故宮南院北側、舞台觀賞區、太子大道第一島區、太子大道美食區、南轉接駁區設置救護站，現場進駐醫療、救護人員和救護車。

縣府表示，當天下午2時起，故宮南院及周邊活動場域太子大道及本次活動南轉運站旁設有市集，包含嘉義特有品牌、在地攤商及商圈店家等400攤美食，鄰近區域還有1萬2000個免費停車位供民眾使用。（編輯：唐聲揚）1111005