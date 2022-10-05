三軍樂儀隊國慶預演 靜默槍法以左手轉槍提升難度

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為使國慶大會當天能順利演出，國防部三軍樂儀隊5日在憲兵指揮部忠貞營區內進行排練，包括走位、隊形變換等，更首度全體使用左手轉槍，提升難度。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日

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（中央社記者陳俊華台北5日電）雙十國慶將至，國防部三軍樂儀隊今天進行排練，其中，無音樂伴奏的靜默槍法，去年國慶演出時就震撼全場，今年更是提升難度，全體儀隊首度以左手轉槍。

為使國慶大會當天能順利演出，國軍聯合樂隊暨三軍儀隊上午進行排練，包括走位、隊形變換與花式操槍等，並演出由陸軍樂隊中士李錚治創作的「捍衛進行曲」木管與銅管交織，氣勢恢弘磅礴。

接著演奏的「驍勇進行曲」，其中「見疫勇為」則是民國109年的作品，象徵疫情下國軍與人民站在一起捍衛家園；「衛國進行曲」中，則改編藝人任賢齊的作品「永不退縮」，展現國軍「國土主權、寸步不讓」的決心。

排練時雖然飄著雨、偶有飛機降落時發出的聲響，但都不影響國軍樂儀隊精準的走位與操槍動作。無音樂伴奏下演出的靜默槍法，今年也再度登場，儀隊透過拍槍、靠腿、跺槍、踏步等方式發出聲響，更首度全體使用左手轉槍，提升難度。

海軍儀隊中尉潘宏承受訪時表示，6月起就開始槍法訓練，共花3到4個月練習；跟往年不同的是，中場沒有音樂伴奏下，第一次集體用左手轉槍，這是不管資深、資淺人員都要花時間熟練，因大家慣用手都是右手，左手轉槍要花更多時間練習，才能有完美演出。

空軍儀隊士官長陳俊凱說，今年是他從軍20多年來，第21度參與參演，從基礎訓練、槍法編排、組合訓練到國慶演出，每次都當作正式演出；靜默槍法部分，訓練時先用節拍器，律定槍法動數加以演練，因此就算有飛機飛過，也不是問題。

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擔任總指揮的空軍樂隊中尉謝慶橋表示，這是他第一次站上國慶舞台，指揮最重要的是穩定速度、拍點要給得很清楚，帶領樂隊往前行，使命非常重要；樂隊成員有百人以上，指揮動作要比在室內大許多，才能看得清楚。

陸軍樂隊上士陳康棋說，今年特色是雙十隊形的變化，除了對陣的雙十外，還加了外雙十、內雙十，較有立體效果；表演也象徵國軍時時刻刻守衛家園、保衛國土的決心，呼應今年國慶主題「守土衛國、你我同行」。（編輯：翟思嘉）1111005

雙十國慶將至，國防部三軍樂儀隊5日在憲兵指揮部忠貞營區內進行排練，儀隊官兵掌旗進場，隊形整齊。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日

為使國慶大會當天能順利演出，國軍聯合樂隊暨三軍儀隊5日在憲兵指揮部忠貞營區內進行排練，包括走位、隊形變換等。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日

雙十國慶將至，國軍三軍樂儀隊5日上午在憲兵指揮部忠貞營區進行預演，儀隊官兵展示花式操槍，高超技巧令人目不轉睛。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日

雙十國慶將至，國防部三軍樂儀隊5日上午在憲兵指揮部忠貞營區進行預演，過程中變換隊形，步伐整齊。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日

雙十國慶將至，國防部三軍樂儀隊5日上午在憲兵指揮部忠貞營區進行預演，排練過程中就算有飛機飛過，參演官兵也不受影響。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日

雙十國慶將至，國防部三軍樂儀隊5日上午在憲兵指揮部忠貞營區內進行排練，儀隊官兵眼神專注，力求在國慶大會上完美演出。中央社記者趙世勳攝 111年10月5日