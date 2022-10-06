國慶焰火估湧入30萬人 嘉縣警逾1500人力管制

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2022國慶焰火10日晚間將在故宮南院登場，預估屆時將湧入30萬人，嘉義縣警察局也將動員1500餘名人力到場協助管制。圖為活動當天車輛管制區及行人徒步區畫設範圍。 （警方提供）中央社記者黃國芳傳真 111年10月6日

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（中央社記者黃國芳嘉義縣6日電）2022國慶焰火10日晚上將在故宮南院登場，預估湧入30萬人，嘉義縣警察局將動員1500餘名人力，當天下午2時起對周邊進行出入管制，主辦單位規劃8條接駁路線疏散車流。

嘉義縣警察局交通隊長蘇俊宏今天告訴中央社記者，故宮南院10日晚上除了國慶焰火外，還包括無人機表演及水舞交響樂等節目，並安排美食市集，將自當天下午2時起，對故宮大道、故宮北路、故宮東路、太子大道進行出入管制。

蘇俊宏表示，自行開車民眾，縣府在縣治特區及高鐵站周邊共設置17處汽車停車場及2處機車停車場，沿國道1號、國道3號、台82線東西向快速公路、台61線西濱快速公路、台18線高鐵大道等方向進場民眾，可依規劃建議就近選擇停車場，避免過度集中塞車。

主辦單位規劃8條接駁路線，密集接送高鐵站、嘉義火車站、嘉義公園、朴子公車轉運站及較外圍停車場民眾，往返活動會場周邊的北、東、南3處轉運站；離場時，民眾盡量利用替代道路，疏散車流。

蘇俊宏指出，因博學路及博愛路間的2處停車場緊鄰活動會場，預估有大量車輛優先選擇停放，將規劃在168線嘉朴公路與博愛、博學路口實施進出場分流管制，須配合現場員警指揮。

蘇俊宏說，168線嘉朴公路縣治路段，以及博學路、博愛路、信義一路公告禁止停車，其他路段則嚴禁併排、占用車道或停放出入口影響人車通行的違規情事，違者逕行舉發並拖吊移置。

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另外，焰火施放等展演時段，提醒行駛於國道1號、台82線快速公路車輛駕駛，勿任意臨停車道或路肩觀看，以避免發生追撞，另外，蒜頭大橋基於安全，禁止人車停留觀賞焰火。

蘇俊宏表示，主辦單位將在「2022國慶焰火在嘉義」官網（https://2022fireworks.cyhg.gov.tw/），提供即時交通資訊，方便民眾即時掌握停車場剩餘車位等資訊，警察局也會透過警察廣播電台插播及國道、省道CMS電子看板提供最新交通訊息。（編輯：陳仁華）1111006