公費留考到考率76% 預計11/11寄發成績單

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（中央社記者陳至中台北8日電）民國111年公費留學考試今天登場，截止上午第2節到考率為76.04%，考場秩序良好，預計11月11日寄發成績單。

教育部今天發布新聞稿，今年公費留考共359人符合報考資格，到考273人，預定錄取一般公費留學111名、勵學優秀公費留學5名、原住民公費留學10名、身心障礙公費留學5名，以及赴新南向國家公費留學10名，共計141名。

教育部表示，筆試成績單預計於11月11日寄發，12月3日、4日面試。教育部提醒，基於考試公平性，通過筆試的考生都要親自參加面試，不能視訊面試，建議儘早規劃出國行程。

教育部也說，會配合中央疫情指揮中心各項COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）防疫措施，調整應試作業流程。

公費留考是國家培養高階專業人才，錄取者將依留學城市提供不同標準的生活費。學費補助部分，攻讀人文類學群獎助年限最長4年，總額上限為美金12萬元；理工類學群最長3年，總額上限為美金9萬元。（編輯：陳政偉）1111008