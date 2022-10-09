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汽柴油10日起各降1、2角 95無鉛每公升30.7元

2022/10/9 12:11（10/9 12:20 更新）
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中油10日凌晨0時起汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.2元。（中央社檔案照片）
中油10日凌晨0時起汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.2元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北9日電）國際油價上揚，中油持續啟動雙重平穩機制穩定國內油價，明天凌晨0時起汽、柴油各調降新台幣0.1元及0.2元；發油量最大的95無鉛汽油，調整後價格為每公升30.7元。

參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.2元、95無鉛汽油每公升30.7元、98無鉛汽油每公升32.7元、超級柴油每公升26.9元。

中油表示，受石油輸出國組織及盟國（OPEC+）決議自11月起減產每日200萬桶，創2020年5月以來因應疫情最大減產幅度影響，國際油價上漲。

本週浮動油價調整原則的調價指標7D3B（70%杜拜＋30%北海布倫特）週均價上漲5.76美元，新台幣兌美元匯率升值0.136元，國內油價依公式計算漲幅為4.96%。

按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲3.7元及5元，為維持價格低於亞洲鄰近國家，汽、柴油各吸收3.6元及5.0元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.2元。

由於雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收3.8元及5.2元，國內汽、柴油實際價格每公升各調降0.1元及0.2元。

中油補充，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩機制運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的3.8元及5.2元均由中油吸收，累計111年至9月底止，共吸收約361.4億元。（編輯：楊蘭軒）1111009

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