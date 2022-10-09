高雄輕軌「龍貓隧道」遊客搶拍越軌 警首開罰單

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（中央社記者蔡孟妤高雄9日電）高雄輕軌「龍貓隧道」路段通車後，吸引許多民眾打卡拍照，但也有人因此闖越軌道，高雄捷運警察下午開出此路段首張罰單，依大眾捷運法最高可裁罰新台幣7500元。

高雄輕軌C20台鐵美術館站至C24愛河之心站5日試營運通車，其中C21A內惟藝術中心站至C21美術館站，因軌道位於小葉欖仁樹中，列車在兩排茂密綠樹中穿梭的美景，被稱為「龍貓隧道」，通車後吸引大批民眾前往搭乘、拍照。

據市府捷運局統計，高雄輕軌昨天運量達4萬4828人次，直逼8月14日台灣文博會期間約5萬人次運量。高雄捷運公司和高雄捷運警察隊也增派人力巡邏，並勸導遊客不要侵入軌道間拍攝，但仍有部分民眾踰矩，為了拍美照闖入軌道。

高雄捷運警察隊表示，今天下午2時30分，在「龍貓隧道」路段，發現一名男子侵入軌道區欲拍照；捷警將這名男子攔下後，依大眾捷運法規定予以告發。

高雄捷運警察隊指出，依法告發後，將移交市府交通局依情節進行裁處，最高可罰7500元；這也是「龍貓隧道」路段通車後的首張罰單。

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捷運警察隊呼籲，高雄輕軌系統的路權範圍包括軌道區、植草區綠廊，嚴禁任意闖入，以免發生危險，違者依大眾捷運法規定，最高將可處7500元罰鍰。

高捷公司表示，目前開放車站兩端的行穿道讓民眾拍攝，沒有列車通行時，民眾可在行穿道上靠近「蜜柑號站牌」旁，是最佳拍攝點，但不要站在軌道內草皮上；且列車來時應保持淨空，退至兩旁黃色警戒線外，不得妨礙列車通行。（編輯：陳仁華）1111009