國慶焰火嘉義登場 蔡總統邀民眾見證進步與改變

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2022國慶焰火在嘉義，10日晚間盛大登場，搭配焰火進行的無人機展演一度因風勢過大要取消，不過隨後風力減弱，無人機秀順利展開，在夜空中排出台灣等圖形，與絢麗煙火相互輝映。中央社記者蔡智明攝 111年10月10日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣10日電）國慶焰火今晚在嘉縣施放，總統蔡英文在焰火施放前致詞表示，邀請大家來見證嘉義縣快速的進步與改變；13日台灣將開放國門請民眾做好準備，一起拚經濟、拚未來。

2022國慶焰火今天晚上8時在故宮南院西側施放，總統蔡英文、立法院長游錫堃、嘉義縣長翁章梁等人也到故宮南院至善湖畔欣賞焰火，一同啟動焰火施放。

蔡總統在施放焰火前致詞表示，睽違18年國慶焰火再度回到嘉義施放，就是要邀請大家來見證嘉義縣快速的進步與改變，18年前施放國慶焰火的甘蔗田，已經成為世界級的博物院，嘉義縣已從原來的農業縣，升級為農工大縣。

蔡總統說，10月13日台灣開放國門，未來會有更多國際朋友來到台灣，加速與國際的往來交流，請所有民眾做好準備，一起拚經濟、拚未來。

蔡總統指出，她時常來嘉義，因為嘉義新的建設多、活動多，代表嘉義縣政府的執政團隊有企圖心、旺盛的活力，讓嘉義邁向轉型之路。今年10月這裡就有全國農業機械展、8日她也來參加全民運動會開幕，當時聽到鄒族小朋友唱國歌，實在是動人心弦，全國運動員同台競技，整個嘉義縣非常熱鬧，今天更熱鬧。

蔡總統說，中央與地方共同努力，行政院宣布在台糖太保農場設立科學園區，佔地約88公頃，以創新、永續為主軸，建構智慧農業、智慧載具及精準健康三大產業聚落；另外，民雄航太園區與亞洲無人機研發中心也落腳在嘉義，以後無人機的研發、製造、測試，都可以在嘉義進行。

由於今晚東北季風增強，搭配焰火的無人機展演原本要取消，蔡總統要大家一起來祈禱，風勢減小讓無人機可以順利表演，為大家呈現出視覺、聽覺多重享宴。果然在8時焰火開始燃放後，風勢變小，無人機秀也隨之展開，並排出台灣、日出玉山、國旗等圖形，讓現場觀眾驚呼連連。（編輯：郭諭儒）1111010

2022國慶焰火10日晚間在嘉義施放，總統蔡英文出席表示，睽違18年，國慶焰火再度回到嘉義施放，就是要邀請大家來見證嘉義縣快速進步與改變，18年前施放國慶焰火的甘蔗田已經成為世界級博物館，嘉縣也已從原來的農業縣升級為農工大縣。（嘉義縣政府提供）中央社記者蔡智明傳真 111年10月10日