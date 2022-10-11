婦人癌轉移檢體取得不易 液態切片助檢測

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奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢（右4）11日在院內衛教宣導會表示，癌症基因檢測可協助找出適合病患的藥物。中央社記者楊思瑞攝 111年10月11日

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（中央社記者楊思瑞台南11日電）台南一名57歲婦人約2年間陸續檢查罹患乳癌及肺癌，因肺癌有轉移顱內現象，檢體取得不易，奇美醫學中心採用液態切片進行基因定序檢測，找出適合的標靶藥物穩定控制病情。

奇美醫學中心精準醫學核心實驗室主任李健逢今天在院內衛教宣導會表示，這名患者在接受影像檢查時發現肺癌有轉移顱內現象，臨床醫師懷疑癌細胞可能對藥物產生抗藥性，且轉移的大腦部位病灶檢體取得不易，患者也不願接受開顱手術。

李健逢表示，醫療團隊討論後決定使用核心實驗室的液態切片進行次世代基因定序檢測，在不需開刀情況下，不僅確認第二代標靶治療常見的抗藥性基因突變，還找出適合患者使用的第三代標靶藥物，目前以單一藥物治療控制，沒有出現再轉移情況。

李健逢指出，癌細胞在增生分裂過程中會有微量裂解基因被血液帶走，以往從血液取得腫瘤基因較困難，奇美引進高敏感度微量腫瘤液態切片檢測儀器，只要2管血，在10個工作天內可獲得523個微量腫瘤基因檢測報告，提供另一種接受檢測機會給檢體取得不易的病人。

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奇美醫學中心首席醫療副院長田宇峯表示，現今治療癌症藥物很多，不同腫瘤基因對藥物反應不一，透過檢測取得癌症基因表現，能幫助找到最精準有效的藥物，院方在今年6月開設癌症基因檢測諮詢門診，協助進行個人化評估。

田宇峯指出，個人化醫療除了基因檢測之外，涵蓋維生素、脂肪酸與微量元素等項目的代謝體檢測也很重要，可協助病人精準補充缺乏的營養素，並避免過量補充導致副作用。（編輯：謝雅竹）1111011