潘文忠：台大校長遴選平順 等待校方函報聘任

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（中央社記者陳至中台北12日電）台灣大學7日遴選出工學院長陳文章為第13任校長，預計明年1月上任。教育部長潘文忠今天表示，台大遴選作業相當平順，後續就是等待校方依程序函報教育部聘任。

台大校長遴選委員會7日晚間在2輪投票中，選出陳文章為第13任校長，預計明年1月從現任校長管中閔手中接棒。

潘文忠今天主持教育部部務會報，會前接受媒體聯訪。他表示，台大經過半年多的遴選作業，選出陳文章為新任校長，後續會依照作業程序，函報教育部做後續聘任。目前為止教育部還沒收到，可能學校還在整理相關文件，等收到後，教育部就會依程序函復。

媒體追問是否可能重演民國107年的台大校長遴選爭議？潘文忠表示，近年已檢討相關遴選辦法和作業要點，完善資訊揭露等規範，之後已有多所大學遴選都順利完成。台大這次遴選作業也算相當平順，後續就是等待學校函報。

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另外，「私立高級中等以上學校退場條例」公告施行後，教育部陸續召開私校退場審議會，大專專案輔導審議已到一段落，後續將審議教育部主管的私立高中職。

潘文忠今天表示，退場條例中的專輔規範，不論高中或大專都適用，衡量指標包括是否財務惡化到影響校務運作、合格教師比例是否符合規範，以及是否嚴重違反教育法規等。國民及學前教育署已召開工作小組會議，將學校列冊，預計10月下旬提到退審會審議。（編輯：陳政偉）1111012