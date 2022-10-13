吳德榮：熱帶系統共伴東北風 10/16起防致災降雨

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氣象專家吳德榮13日表示，未來2、3天在關島西方的熱帶擾動有機會成颱，16、17日最接近台灣，路徑仍有不確定性。（圖取自中央氣象局網頁cwb.gov.tw）

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（中央社記者張雄風台北13日電）氣象專家吳德榮今天表示，未來2、3天在關島西方的熱帶擾動有機會成颱，16、17日最接近台灣，路徑仍有不確定性，有機會與東北風產生共伴效應，為北部、東半部帶來致災性降雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，未來2、3天內，關島東、西方海面的熱帶擾動，都有發展成颱的機會。最新歐、美模式系集模擬顯示，關島東方的擾動對台無影響；西方的擾動，約16、17日最靠近台灣。

吳德榮分析，其可能路徑包括有3種。一是進入巴士海峽、逼近台灣南端，緩慢移動並打轉，「共伴效應」將為北部、東半部帶來「致災」的大量降雨，南部亦可望有一些降雨，但離完全紓解「曾文水庫」的缺水則還差得很遠。

第二種模式是通過巴士海峽後再往西南進入南海，仍有「共伴效應」為北部、東半部帶來大量降雨；最後則可能在台灣東側即北轉，但最新資料顯示其機率已降低。

吳德榮強調，週末起系集模擬路徑漸趨分歧，顯示台灣附近大氣環境複雜，有較大的「不確定性」，模式會持續調整，應密切觀察。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天大台北及東半部有局部短暫雨，背風面新竹以南晴時多雲，各地氣溫稍回升，北台灣仍偏涼，中南部日夜溫差大。

根據中央氣象局網站，今天清晨平地最低溫為苗栗縣公館鄉攝氏18.2度，彰化縣芬園鄉、南投縣中寮鄉皆為18.4度次之。

吳德榮提到，明天下半天起迎風面水氣增多，新竹以北及東半部有局部雨，中南部多雲時晴。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，15日熱帶系統外圍水氣影響，北部及東半部降雨增大，中南部山區有局部短暫雨；16、17日因「共伴效應」北部、東半部有「致災」的大量降雨，其他地區亦有較大雨勢。

吳德榮說，17日晚起冷空氣南下，北台灣轉濕冷；18日北部、東半部仍有明顯降雨，北台濕冷，中南部降雨停歇；19日天氣好轉，迎風面仍有局部短暫雨，背風面晴時多雲，北台灣涼冷、中南部日夜溫差大。（編輯：李錫璋）1111013