台灣山毛櫸金黃季 太平山15日起總量管制車輛

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）行政院農業委員會林務局表示，太平山國家森林遊樂區內台灣山毛櫸林區樹葉秋天將轉為金黃，因應旅遊旺季，10月15日到11月13日在「翠峰景觀道路」實施車輛動態總量管制。

林務局羅東林區管理處育樂課長吳思儀今天告訴中央社記者，10月15日到11月13日，每天於「翠峰景觀道路」實施車輛動態總量交通管制，當進入「翠峰景觀道路」車輛總數達200輛時，啟動一出一進交管機制（租賃業者接駁車與機車除外）。

她說，台灣山毛櫸又稱為台灣水青岡，是冰河時期孑遺珍貴植物，受文化資產保存法公告保護。每年10月後，台灣山毛櫸綠葉逐漸轉為金黃色，漂亮又詩意，吸引大批民眾上山欣賞。

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吳思儀表示，遊樂區內通往台灣山毛櫸林區「翠峰景觀道路」全長約16.5公里，路寬僅5公尺，為避免過多車輛進入，影響野生動物棲息，並減少車輛造成的環境污染，每年台灣山毛櫸旅遊旺季都實施車輛總量管制，減少交通壅塞，提高行車安全。

羅東林管處說，遊樂區平日清晨6時開園，遊客可盡早入山欣賞；另外，台灣山毛櫸國家步道步行往返約需3小時，山上氣候多變且易起霧，基於安全考量，下午2時後勿再進步道。台灣山毛櫸林區樹葉金黃率情況，可關注「太平山國家森林遊樂區」的社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁。（編輯：李明宗）1111001