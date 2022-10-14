避蛾燈趕走吸果夜蛾 水蜜桃減產不到5%

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2022台灣創新技術博覽會13到15日在台北世貿展出，桃園區農改場展示旋轉式避蛾燈，原本因為吸果夜蛾導致水蜜桃減產近3成的問題，減產率大幅降低到5%以下。中央社記者楊淑閔攝 111年10月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）台灣創新技術博覽會上，桃園區農改場展示旋轉式避蛾燈，原本因為吸果夜蛾導致水蜜桃減產近3成的問題，減產率大幅降低到5%以下，番石榴、奇異果也適用。

2022年「台灣創新技術博覽會」由行政院經濟部、農委會等10個部會聯合主辦，農業委員會桃園區農業改良場的「旋轉式避蛾燈製造技術」，運用光學原理達到防護效果，吸引廠商技轉簽約。

桃園區農改場副研究員莊國鴻今天接受中央社記者採訪時說，吸果夜蛾因為有硬棘口喙，即便果農已經給果實套袋，仍會刺破套袋吸食果實，造成減產，損害率接近3成。

他說，「旋轉式避蛾燈」將對果樹不好的藍光、紫光、紅光濾掉，剩下黃光，吸果夜蛾討厭黃光，把相關設置放在果園裡，可以達到防避蟲害的效果，經試驗顯示，減產率可降到5%以下，效果非常好。

桃園區農改場場長郭坤峯說，可貴的是這項技術是物理性防制，不使用農藥；這項技術也能使用在奇異果、番石榴上。（編輯：唐聲揚）1111014