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香草莢新加工術時程快1個月 符合國際規範具商機

2022/10/14 14:27（10/14 15:31 更新）
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2022台灣創新技術博覽會14日進入展期第2天，農委會費時7、8年完成的「香莢蘭加工調製技術」，可讓高價的香草莢加工時程縮短一個月，並符合國際的食品安全管制系統（HACCP）規範，具國際市場商機。中央社記者楊淑閔攝 111年10月14日
2022台灣創新技術博覽會14日進入展期第2天，農委會費時7、8年完成的「香莢蘭加工調製技術」，可讓高價的香草莢加工時程縮短一個月，並符合國際的食品安全管制系統（HACCP）規範，具國際市場商機。中央社記者楊淑閔攝 111年10月14日
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（中央社記者楊淑閔台北14日電）2022年「台灣創新技術博覽會」今天進入第2天展期，農委會費時7、8年完成的「香莢蘭加工調製技術」，可讓高價的香草莢加工時程快1個月，並符合HACCP規範，具國際市場商機。

2022年「台灣創新技術博覽會」由行政院經濟部、農委會等10個部會聯合主辦，13到15日在台北世貿展出。農業委員會桃園區農業改良場的「香莢蘭加工調製技術」也獲得廠商青睞，今天以新台幣30萬元專屬技術移轉及再授權加值運用。

開發這項技術的農委會桃園區農改場副研究員葉志新告訴中央社記者，此技術的研發投入7、8年之久，香莢蘭是植物名，長出來的香草莢是高經濟價值的作物，而「青的」香草莢熟成後會散發香氣，只是加工全程往往要費時半年。

他進一步說明，此技術可讓加工過程的前端作業，即發酵、乾燥的時程加速，進而讓加工時間縮短1個月左右，只要4個多月到5個月，舉例來說，能縮短乾燥時間的關鍵是溫控技術，但是細節不便透露。

加快1個月，是否成為全球最快的加工速度，他謙虛地說，沒做過全面比對，不便於這樣說。

接著，他強調，他開發此技術並不僅是為讓加工時程縮短，核心價值是要開發出符合國內的優良製造準則（GMP）及國際的食品安全管制系統（HACCP）相關規定的加工技術，如此一來，就可以將國內的農業創新技術推廣到國際，同步擴大農業商機。（編輯：陳政偉）1111014

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