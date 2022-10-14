捷運新北樹林線開工 雙北通勤將縮短30分鐘

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北14日電）捷運新北樹林線樹林段今天開工，台北市長柯文哲說，新北樹林線未來接到迴龍站，可銜接桃園捷運棕線，串連北北基桃首都圈；新北市長侯友宜說，完工後雙北通勤可減少30分鐘。

捷運萬大-中和-樹林線正在規劃興建中，全線設22座車站，以捷運中正紀念堂站為起點，終點銜接捷運迴龍站，串連台北市中正區、萬華區與新北市永和區、中和區、土城區、新莊區及樹林區。

總工程分為萬大中和線與全在新北市境內的新北樹林線前後2期，其中萬大中和線預計114年底完工通車；新北樹林線的樹林段今年8月決標，10月開工，預計117年完工，尚未決標的土城段今年10月底前將公告招標。

柯文哲、侯友宜與民進黨籍立法委員蘇巧慧等人今天到新北市樹林國民運動中心旁，出席捷運新北樹林線樹林段工程開工動土典禮。

柯文哲致詞時說，過去捷運線都是輻射狀，現在開始連接路網，整條萬大線完成後可以接的轉乘點相當多，重要的是新北樹林線銜接迴龍站可轉乘桃園捷運棕線，北北基桃首都生活圈軌道運輸會做起來；原則上先做運量較大的軌道運輸，再加幹線公車補足，在這網絡上再思考都市重建。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

侯友宜表示，新北樹林線完工後，未來新北市民到大台北中心點能省30分鐘車程，因此樹林段開工意義非凡，期待土城段也能順利開工，雖然預算增加，新北也一定會加足預算讓它順利招標並如期完工，不受缺工缺料問題影響。

柯文哲與侯友宜在活動結束後接受媒體聯訪，媒體詢問2人今天為捷運合作同台，有沒有想過2024總統選舉時是競爭還是合作。柯文哲聽到後笑出聲，還與侯友宜互看3秒，侯友宜表示，「侯侯做代誌」。 另外，對於身兼民主進步黨主席的總統蔡英文昨天到新北市輔選民進黨新北市長參選人林佳龍時說，新北需要專心、不去想其他事的市長。侯友宜對媒體表示，希望中央各單位到新北市能看看大幅改變，見證新北發展與崛起，關心市民生活環境。（編輯：李錫璋）1111014

台北市長柯文哲（左3）與新北市長侯友宜（左2）14日出席捷運新北樹林線樹林段工程開工動土典禮，一同執鏟祈求工程順利。中央社記者高華謙攝 111年10月14日