LiMA原遊會登場 催生原民文化新美學產業

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原住民族委員會與台北捷運公司、台東縣政府攜手合作，14日起至16日在台北捷運中山站舉辦「原創新美學：LiMA原遊會」，台東縣長饒慶鈴（右）親自出席開幕式，為活動熱鬧揭幕。中央社記者楊淑閔攝 111年10月14日

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（中央社記者楊淑閔台北14日電）原民會宣布，今天起到16日，與台北捷運公司、台東縣政府攜手在北捷中山站舉辦「原創新美學：LiMA原遊會」，除有彩繪熱氣球燈海，並有數十家原民品牌業者參與，催生原民產業。

原住民族委員會今天在台北捷運中山站的心中山線型公園舉辦「原創新美學：LiMA原遊會」開幕記者會。原民會副主委鍾興華、台北捷運公司董事長李文宗、台東縣長饒慶鈴攜手宣布今年「原創新美學」活動開跑，活動已第3年，希望藉由捷運中山站的人潮，耕耘、拓展原民文化、產業的發展。

鍾興華說，LiMA是南島語族的共通詞彙，為數字5的意思，原民會賦予LiMA品牌來推廣原住民族文化及產品，上週設在永康商圈北捷東門捷運站的LiMA旗艦店及電商平台剛開幕，線上、實體通路整合，藉此增加原民業者銷售管道，呼籲民眾前往或上線參觀、選購。

LiMA原遊會現場並有上千個熱氣球彩繪構成的燈海，吸引許多民眾駐足拍照、打卡。原民會說明，這些作品來自雙連站、中山站周邊10個國小、幼兒園、原民會及北捷同仁和眷屬的創作，為秋天的涼意增添溫暖，展到10月底。

現場還有不用一根鐵釘、以手斧塑型而成的蘭嶼拼板舟展出，將原民文化呈現給都會區的人。

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台北捷運公司指出，現場有5大主題展區，包含台北捷運3年公益成果的「北捷公益列車」、集結近60家原住民族品牌「LiMA福利社」、原民樂舞「Pasiwali司令台」、「原來如此上課囉」講座DIY課程，以及部落特色餐點與調酒飲品的「台東5餐」。

饒慶鈴說，現場數千個手繪熱氣球彩繪就是要讓民眾感受到台東熱氣球活動的熱情，這次也有10家來自台東的原民品牌業者參與「LiMA福利社」，呼籲民眾查詢「看見太陽」原住民族產業平台網站或台東部落食尚臉書粉絲專頁，可以更了解、親近原民文創。（編輯：陳政偉）1111014