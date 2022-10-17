中橫關原路段阻斷 其餘落石泥流排除恢復通行

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）尼莎颱風環流及東北季風共伴影響，中橫公路台8線多處有坍方及泥流，緊急封閉關原至天祥（114.6k~167.1k）路段，經公路單位積極搶修，除關原路段仍須長期修復外，其餘路段恢復通行。

花蓮連日大雨，造成中橫公路關原災害搶修路段災情擴大，路基流失約50公尺，導致道路再度受阻中斷；天祥以西多處零星落石及泥流狀況，其中162.2公里迴頭彎路段泥流阻斷交通，昨天傍晚起實施預警性封路，預計持續到今天中午搶通為止。

公路總局第四區養護工程處太魯閣工務段表示，經工程機具進駐積極搶修，除關原路段仍無法通行外，其餘落石及泥流狀況都已排除，今天上午10時提早開放通行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於關原災害搶修路段（台8線117.4k），因災情嚴重，搶修困難，經評估預計於11月7日搶通，並取消原有每日開放4次放行措施。搶修團隊將視後續雨勢及邊坡狀況積極搶修，儘快恢復通行，減低用路人的不便，後續搶修狀況及預估通車時程或管制措施將滾動調整並適時公布。

公路總局籲請用路人，颱風、豪雨期間或地震過後，山區道路易坍方、落石，路況難以掌握，非必要勿進入山區道路，並應注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。（編輯：黃世雅）1111017