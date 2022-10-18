奇美醫院推傷口整合照護 研發輔具成果豐

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南18日電）奇美醫學中心傷口照護團隊推動社區、居家、機構等整合照護模式，發掘照護問題並與廠商合作研發照護輔具，今年已有2項在取得專利後準備商品化，造福更多有需要的患者。

奇美醫學中心傷口照護中心護理師魏秀慧今天在院內衛教宣導會中表示，隨著高齡社會來臨及長照推展，慢性病伴隨其他共病日趨增加，慢性傷口問題越來越複雜，除了病人生活品質受影響，額外增加的龐大醫療費用、延長住院時間和增加感染風險，都是必須正視的問題。

魏秀慧表示，日前1名糖尿病患接受下肢動脈血管成形術及植皮手術，出院返家後，因雙腳仍有未癒合的術後傷口，妻子不敢清洗傷口，導致傷口癒合狀況不佳，不僅無法執行復健治療，還因傷口照護換藥需求而入住機構，最後情況未改善，又住進醫院治療。

魏秀慧指出，經傷口護理師訪視時協助清潔病患雙腳，並指導他的妻子足部清潔及傷口照護方法，傷口恢復逐漸轉好，目前已可獨立自理日常生活及行走。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

魏秀慧指出，奇美傷口照護中心從106年起與社區和機構建立聯絡網，將傷口照護落實於社區和機構，運用整合照護、視訊諮詢方式及配合居家護理師訪視，提供行動或交通不便個案的傷口居家照護，加強機構照服員及主要照顧者對傷口照護的重視，也讓資源較不足社區能獲得專業團隊照護。

魏秀慧表示，照顧團隊不斷於臨床及社區發掘照護問題，去年與奇美醫學中心3D列印團隊研發「可變換角度之減壓輔具」已取得新型專利，今年再與廠商合作研發「醫用引流管的固定減壓裝置」、「氧氣面罩配戴減壓裝置」，也都已取得專利，並進入商品化階段，將可造福更多有需要的病人。（編輯：謝雅竹）1111018