遠傳啟動原創IP投資 攜公視開拍劇集

（中央社記者江明晏台北19日電）遠傳電信旗下friDay影音自啟動「原創IP投資」策略，已完成首部原創IP多視角真人實境秀「極島冒險溜浪玖壹壹」，獲亮眼收視，也攜手公視合資開拍首部戲劇作品「你的婚姻不是你的婚姻」。

公視2018年推出「你的孩子不是你的孩子」，成功引發熱議，開發出「你的不是你的」系列劇集，而「你的婚姻不是你的婚姻」延續劇集特色，結合新科技與科幻風格，呈現所謂「半幸福」婚姻的故事，全劇分5個單元，詮釋婚姻中剪不斷、理還亂的愛恨關係。

遠傳指出，「你的婚姻不是你的婚姻」邀集入圍與獲獎紀錄無數的5位導演、10多位主角及編劇，遠傳friDay影音即將於12月3日開播上架，其中「尾號1314」、「梅莉」已於今年高雄電影節完成首映。何潤東執導的「恭請光臨曾賈府喜事」雄影首映場則將在10月21日開演，金馬獎導演徐漢強的「聖筊」也受邀在2022金馬影展首映開演。

「你的婚姻不是你的婚姻」劇集共有五大單元，透過5組伴侶詮釋不同的婚齡階段，以及他們關係中的愛和恨，讓觀眾對於婚姻有不同的思考。 「聖筊」導演為票房超過2億、獲多項金馬獎提名的「返校」導演徐漢強。並由獲得金鐘獎戲劇節目男配獎、以及兩屆金馬獎最佳男配角獎的劉冠廷，與以「植劇場－天黑請閉眼」獲得金鐘獎戲劇節目女配角獎的孫可芳主演。講述一個鋼鐵直男為了贏過妻子貼心的青梅竹馬，決定用開發中的數位讀心神筊，贏回妻子的心。

「尾號1314」導演鄭文堂為金鐘獎與金馬獎常勝軍。由多次入圍金馬獎最佳女配角獎的李杏、以及金鐘名單入圍與獲獎常客的藍葦華主演。講述獨自在台灣工作養家的牙醫，用關閉診所的手段，迫使長年在英國求學的妻子帶兒女回國。然而久違的一家團圓，揭露的卻是兩人追求美滿婚姻表象下深不見底的黑洞。

「恭請光臨 曾賈府喜事」導演為獲得金鐘獎最佳導演的何潤東，由身兼編劇及導演等多重身份、且以「她們創業的那些鳥事」獲得金鐘獎戲劇最佳女配角的簡嫚書，與導演李安之子、以「目擊者」、「智齒」入圍金馬獎最佳男配角的李淳主演。講述因「中年消失症」而趕著結婚的主角，為了讓婚禮順利進行而用高科技道具「婚姻好朋友」，卻讓自己陷入更大的困境。

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「梅莉」導演為以「用九柑仔店」獲得金鐘獎最佳導演的高炳權，由演員和主持雙才兼具的夏于喬、與以「黑喵知情」入圍金鐘獎最佳男主角的施名帥主演。講述主婦梅莉想重返職場，而使用號稱「主婦好朋友」的人工智慧鼠，卻引爆重重家庭危機。引出是AI機關太聰明，還是人類從來就沒有徹底了解婚姻議題。

「沙之書」導演為演員、編劇、導演三棲的徐麗雯。由「戒指流浪記」入圍金鐘獎迷你劇集最佳女主角的林予晞、金馬獎與金鐘獎常勝軍温貞菱、及以「強尼·凱克」獲得金馬獎最佳新演員的瑞瑪．席丹主演。講述一對人人稱羨的同志伴侶，在其中一方外遇後，一邊是讓她一見鍾情的真愛，一邊是相約白頭的伴侶，最後誰才是大數據預言下的命中註定。（編輯：趙蔚蘭）111019