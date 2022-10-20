更多編輯台推薦新聞：
美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜
國際

美國錢幣首見亞洲臉孔 紀念華裔女星黃柳霜

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運
專題

艾米尼之死掀反政府「頭巾革命」 伊朗百年政局如何牽動女性命運

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

中共20大專題》鄧小平繼承體制壽終 習近平創建新王朝

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

金鐘57整理包》節目戲劇輪番頒獎 入圍者創作心路搶先看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

設航空維修訓練中心 朝陽科大：助填補人才缺口

2022/10/20 16:34
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中20日電）朝陽科技大學獲交通部民航局核准成立「航空維修訓練中心」，今天舉行揭牌儀式，校方表示，疫情後的全球航空產業蓄勢待發，希望透過訓練中心成立，協助業界填補相關人才缺口。

朝陽科大今天表示，校內設有航空學院以培養機務、航務及運務人才為目標，航空維修訓練中心未來將採學位結合證照課程模式，讓學子能在畢業前有機會通過檢定，取得交通部民航局航空器維修工程師學術科合格資格，強化競爭力。

校方今天舉辦航空維修訓練中心揭牌儀式，朝陽科大校長鄭道明、教育部技職司副司長柯今尉與民航局簡任技正耿驊等人皆出席。

鄭道明會中致詞表示，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的全球航空產業，正蓄勢待發，新設立的航空維修訓練中心，獲交通部民用航空局核准設置，希望能協助業界降低人員培訓成本，以達快速填補航空維修人才的缺口目標。

柯今尉指出，隨著邊境解封，航空產業復甦，未來20年亞太地區飛航維修技術人員的需求相當高，國機國造也需要人才，期許朝陽科大航空維修訓練中心成為重要航太維修的教學基地。

耿驊也表示，大台中地區的航空工業供應鏈十分完整，朝陽科大成立航空維修訓練中心，強化培育航空維修人才，值得肯定。（編輯：陳仁華）1111020

柯今尉
專輔7校都因財務惡化 改善期有別看2關鍵 和春學院最遲112年5月停辦 70餘學生難原校畢業
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族