海運安全自願報告系統 11/11上線

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（中央社記者余曉涵台北21日電）交通部航港局今天表示，「海運安全自願報告系統」預計從11月11日上線，讓海運從業人員、乘客及一般民眾通報可能影響海運安全的情況或事件。

航港局發布新聞稿表示，為了發掘不利海運安全的潛在風險，及早進行預防改善，以強化航行安全，航港局建置「海運安全自願報告系統」，提供一個保護通報人個人資訊的管道，讓海運從業人員、乘客及一般民眾分享親身經歷或工作領域，通報可能影響海運安全的情況或事件。

航港局說，接獲通報後將進行嚴謹的查證與專業的研析，針對風險因子提出改善作為，並促請相關業者配合辦理，此自願報告系統具有自願、保密、非懲罰性等特質，預計11月11日正式上線。

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航港局指出，「海運安全自願報告系統」除於航港局的官網設置專區，並可透過電子郵件或傳真等方式提供報告內容，鼓勵使用者提供姓名及聯繫方式，能讓航港局在必要時取得聯繫，釐清事件真偽及進一步查明問題，在案件處理及運用過程中，對報告人識別性的資料將予以保護，結案時會將其刪除後再進行歸檔。

航港局表示，系統對於不同類型的案件，分別有不同的處理日數，一般性質的案件將於15個工作日回復，另為讓報告人瞭解通報案件的辦理情形，報告處理各階段均適時回復報告人，並會告知最後的處理結果。（編輯：管中維）1111021