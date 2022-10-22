比利時駐台副代表分享雙語教育 促進嘉縣外語能力

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（中央社記者蔡智明嘉義縣22日電）促進嘉義學生外語能力，台灣世代教育基金會今天邀比利時台北辦事處副處長高卓飛等人到嘉縣，與在地從事雙語教育者對談，分享比利時語文教育經驗，如何讓學生外語運用自如。

台灣世代教育基金會執行長陳冠廷接受中央社記者訪問表示，比利時是使用多種語言的國家，除了法語、荷語及德語，也教授英語，他們的學生在語言方面運用自如。因此請到高卓飛（Geoffrey Eekhout）參與在嘉義長榮文苑酒店舉辦的首屆「全球嘉義論壇：多元語言的台灣」，在現場介紹比利時的語言教育。

高卓飛致詞說，比利時人依區域不同分別使用法語、荷語及德語，在學校授課時，除了使用當地通用語言，也會用英語授課，如在教地理時老師會用英語講課，讓學生自然而然使用英語。

中央社記者提問比利時除說英、法、德語，是否還有其他區域性方言，高卓飛回應說，比利時與台灣不同，並沒有方言、原住民語言，語言環境比較單純。

陳冠廷指出，今天參與來賓還包括歐洲價值安全政策中心負責人揚達（Jakub Janda）、嘉義地區從事雙語教育者與在地的高中生，基金會認為資源不應該只集中在北部，所以到南部舉辦論壇。

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嘉義縣立永慶高中校長郭松春、竹崎高中校長蘇淵源與兩校的外語教師也參與座談。郭松春告訴中央社記者，今天有100多名學生在家看論壇直播，校方在為推動外語教育，目前也與美、日的學校交流，增進學生英、日語能力。

立委蔡易餘今天也撥空參與論壇，致詞強調外語的重要，他說嘉義高中畢業到台北讀書，才發覺自己的英語能力差北部同學一截，在外語方面城鄉落差很大，必須改變教學方式彌補。（編輯：謝雅竹）1111022

台灣世代教育基金會22日邀請比利時台北辦事處副處長高卓飛等人到嘉義分享比利時語文教育經驗，基金會執行長陳冠廷（圖）表示，資源不應該只集中在北部，所以到南部舉辦論壇。中央社記者蔡智明攝 111年10月22日