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綜所稅第2批退稅10/31入帳 總金額20億元

2022/10/24 15:55（10/24 17:04 更新）
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據財政部統計110年度綜所稅第2批退稅，計約15.3萬件，金額合計新台幣20.46億元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張璦台北24日）據財政部統計110年度綜所稅第2批退稅，計約15.3萬件，金額合計新台幣20.46億元；退稅款將於10月31日撥入民眾申報時指定的存款帳戶，針對未指定帳戶者，國稅局也將在同日寄出退稅憑單。

110年度綜合所得稅首批退稅已於7月底入帳；適用第2批退稅者，主要是5月10日以前、向非戶籍所在地國稅局申報的案件，5月11日以後以人工申報、二維條碼申報及稅額試算紙本回復確認申報的案件。

根據財政部財政資訊中心統計，110年度綜所稅第2批退稅共約15.3萬件、金額達20.46億元，補稅案件2409件、金額約1.95億元。

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財政部提醒，退稅包含2種方式，即利用存款帳戶直撥退稅和一般寄發退稅憑單，這批退稅憑單兌領期限至今年12月30日止；國稅局不會通知納稅義務人去ATM進行相關操作，呼籲民眾留心詐騙電話。

同時，南區國稅局呼籲，每年在辦理綜所稅結算申報時，可多加採用「直撥退稅」，國稅局核定退稅時，會直接將退稅款撥入申報時指定的存款帳戶，除可節省往返金融機構的兌領時間，又可兼顧防疫減少接觸，安全便利。（編輯：趙蔚蘭）1111024

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