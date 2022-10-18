財部：10月債務比率降至28.3% 創近20年低點

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（中央社記者張璦台北18日電）財政部國庫署指出，今天增加債務還本新台幣390億元，全年實質還本1500億元；同時，截至今天債務比率降至28.3%，為民國92年以來新低，國債鐘平均每人負擔債務則降至約24.7萬元。

財政部國庫署今天召開例行記者會表示，111年度中央政府總預算歲入執行優於預期，原編列債務舉借數440億元未舉借，且編列債務還本數960億元已於7月初全數償還，並分別於9月8日及10月18日，再增加還本150億元及390億元共540億元，全年債務還本達1500億元。

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國庫署官員表示，依公共債務法規定，各級政府得審視歲入執行狀況，在其當年度預算原編列債務的償還數外，增加還本數額；今年度截至9月底止，中央政府總預算歲入執行結果，累計實收數2兆2003億元，預算達成率97.06%，預估111年度中央政府總預算歲入歲出賸餘將較預算數增加。

國庫署進一步說明，上述增加債務還本後，有助減緩政府債務累積，中央政府1年以上公共債務（長債）未償餘額截至10月18日，實際數為5兆6998億元，債務比率實際數為28.3%；併計短期債務，國債鐘平均每人負擔債務由9月底25萬元，預估10月可降至24.67萬元。（編輯：林淑媛）1111018