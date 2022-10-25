鎖定高端客群 探索南極行程一週銷售破3成

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（中央社記者余曉涵台北25日電）台灣開放邊境後，旅遊也逐漸復甦，旅行業者鎖定高端旅客的客群，推出探索南極行程，即使每人要價最低近新台幣70萬元，但短短一週銷售就破3成。

隨著邁入後疫情時代，旅遊市場也逐漸復甦，旅遊業者也鎖定高端旅客市場，發布新聞稿宣布包下極地探索行郵輪日月合朔號，預計明年底要帶200名台灣旅客探索神秘南極，每人要價新台幣70萬元到180萬元之間，短短一週銷售就破3成。

元本旅遊董事長游國珍表示，疫情後高端客群的旅遊需求十分強勁，瞄準中南美、歐洲、日本、極地探險和滑雪等高端客群最感興趣的項目，規劃區隔性、差異性商品，以秘魯團為例，每人售價26萬9000元，公開2週就滿團，是疫情近3年以來，全台灣第1個抵達秘魯的旅遊團體。

元本旅遊說，目前尚在建造中的日月合朔號預計於2023年4月下水，是全世界第1艘專為極地旅遊設計的超6星級探索遊艇，目前行程才推出不到1週已經銷售逾3成。

游國珍表示，日月合朔號最小的艙房坪數9.6坪，最大的艙房是59坪，是All-inclusive全包式頂級探索郵輪。排水量1萬7085噸、168公尺長、將近1：1的船員乘客比、10種用餐體驗、百種以上免費飲用的威士忌和葡萄酒、20名的探險專家帶隊，以及每天船上的各種講座和全程免費的WiFi服務。

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游國珍指出，船上最讓人驚豔的是，配備2架雙引擎Airbus H130-T2直升機、1艘Scenic Neptune II景觀潛艇，旅客將可以從陸海空欣賞南極之美；此外，各式海上活動也是南極旅遊亮點，旅客可以搭衝鋒艇看生態，也可以玩獨木舟或SUP，甚至體驗南極跳海的難得經驗。

行程將在2023年12月17日從台灣出發，預計搭乘阿聯酋航空從阿根廷首都布宜諾斯艾利斯進出，總天數17天，售價為69萬9000元到179萬9000元之間，元本旅遊規劃2名人氣領隊玩美南人Eric、小布希帶領遊客探索南極，近期也有規劃南極講座系列。（編輯：陳政偉）1111025