台科大聯手網路安全品牌 推課程培育資安人才

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（中央社記者陳至中台北25日電）台灣科技大學今天宣布與國際網路安全品牌Palo Alto Networks合作，推出資安課程，台科大並將獲贈先進設備，增加學生和在職人士的課堂實戰機會，培育企業所需的「即戰力」。

台科大和Palo Alto Networks發出新聞稿，雙方將合作推出一系列以資訊安全防禦技術為出發點的實戰課程，期許能提升台灣社會面對網路環境快速變化的應變能力。

台科大校長顏家鈺表示，資訊安全是台科大的重點項目之一，早在民國94年就成立資通安全研究與教學中心，在物聯網與智慧製造資訊安全上，有非常優異的研究成果。

顏家鈺表示，因應台灣資安人才缺口，台科大將升級現有資源，期許這次和Palo Alto Networks的合作，能培育出更多的優秀人才，強化台灣整體的安全性與競爭力。

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台科大資安中心主任查士朝表示，資安設備昂貴，人才培育會以較不需要特殊設備的資訊安全滲透技術為優先。課程將針對零信任架構相關的主要資安設備，配合實機演練，讓學生快速上手。

Palo Alto Networks台灣區總經理尤惠生表示，近來全球層出不窮的資安事件，讓他們感受到培養與時俱進的資安人才的重要性。希望藉由這次與台科大合作，培育出更多優秀的資安人才，喚醒更多人對資安議題的重視。（編輯：管中維）1111025