交通部：電動公車年底前掛牌1400輛 可達目標

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（中央社記者張雄風台北26日電）立委質疑，明年目標六都電動公車占比要達18%、非六都16%，目前僅達9%。交通部今天表示，今年目標是13%，約1400輛，現在已核定1900輛、領牌上路是1059輛，會再請車廠盡速掛牌。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署、行政院國家永續發展委員會、行政院能源及減碳辦公室、國家發展委員會、行政院主計總處、財政部、金融監督管理委員會、經濟部及其國營事業委員會、交通部、行政院農業委員會就「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」進行專題報告，並備質詢。

根據交通部書面報告，為加速推動電動車產業發展與電動車推廣，優先補助公車電動化，截至今年9月，已導入1059輛電動大客車營運，且明年起不再補助燃油公車。

民進黨立委蘇巧慧質詢關於電動公車的目標期程。交通部次長陳彥伯答詢表示，目前訂2023年六都電動公車占比要達18%、非六都16%；2025年要達到35%。

蘇巧慧質疑，到今年9月共1059輛，也才占整體9%，明年就要加倍，2025還要達到35%，是否能達到目標。

陳彥伯說，今年訂的目標是13%，約1400輛，其實現在已核定1900輛，但真正領牌上路是1059輛，會再請車廠盡速掛牌；目標是明年2300輛、2024年3300輛、2025年約4600輛。（編輯：陳政偉）1111026