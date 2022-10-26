同公司碳排數字不同 環署：與金管會盤查範圍有異

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（中央社記者張雄風台北26日電）立委今天質疑，在環保署和金管會針對同間企業溫室氣體間接排放量數字出現2萬公噸落差。環保署解釋，主要是雙方對於要求碳盤查範圍不完全相同，但數字都有經第3方機構認證。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請行政院環境保護署、行政院國家永續發展委員會、行政院能源及減碳辦公室、國家發展委員會、行政院主計總處、財政部、金融監督管理委員會、經濟部及其國營事業委員會、交通部、行政院農業委員會就「我國淨零排放路徑（含2030年國家溫室氣體減量目標）、國家永續發展政策與相關經費具體規劃，如何因應全球氣候變遷與國際減碳目標，並務實兼顧國內企業穩健發展」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委林楚茵質詢指出，環保署有溫室氣體排放資訊平台，金管會也有公開資訊觀測站，但發現同一間公司在溫室氣體直接排放量相同，但間接排放量相差2萬公噸。

林楚茵指出，那間公司在環保署的間接排放約24.8萬公噸、金管會卻是26.8萬公噸；質疑會不會是大企業在玩數字遊戲，因為該企業說109年排放量要減少1%，2萬公噸等於是達標、還超過約7倍；「對作文比賽或文字遊戲是絕不能苟同」。

張子敬表示，可能盤查範圍在環保署和金管會有差距，因此在間接排放界定才有差距；1週內可以提出檢討報告；若是大企業都會有第3方認證，不會去偽造數字，會再釐清。

環保署環境衛生及毒物管理處處長蔡玲儀接媒體聯訪時進一步解釋，目前初步了解，環保署要求的盤查範圍是以有排放源的工廠為主體；而金管會則是要求企業整體的間接排放都要納入，才會出現落差。

蔡玲儀再次強調，上傳到資訊公開平台的數字都會經過第3方查驗；過去也曾有類似案例，環保署和金管會的要求不一樣，這部分會再做釐清。（編輯：陳政偉）1111026