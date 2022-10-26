中華郵政112年月曆 時令水果當主角

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（中央社記者汪淑芬台北26日電）中華郵政公司今天公布2023年（民國112年）月曆圖案，以時令水果當主角，搭配吉祥話，今年11月1日起銷售，每份新台幣60元。

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中華郵政發布新聞稿，2023年月曆以「悠郵自然」為主題，採用時令水果結合郵票元素設計，筆觸細膩、風格自然，每月畫面皆有設計師以書法題寫的吉祥話，月曆尺寸為長62公分、寬42公分，11月1日推出，每份60元，可洽各地郵局、郵政博物館或「中華郵政集郵電子商城」（https://stamp.post.gov.tw）訂購。

中華郵政2023年月曆收錄的水果圖案及吉祥話分別是，1月蓮霧（蓮年豐收）、2月椪柑（大吉大利）、3月鳳梨（好運旺來）、4月番石榴（樂享清歡）、5月水蜜桃（延年益壽）、6月芒果（光芒萬丈）、7月葡萄（團團圓圓）、8月香蕉（喜事相招）、9月柚子（吉人天佑）、10月柿子（百柿如意）、11月蘋果（平安喜樂）、12月鳳梨釋迦（釋事順心）。（編輯：張芷瑄）1111026