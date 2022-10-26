曾虛白新聞獎報導者成大贏家 看見台灣在世界角色

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第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022台達能源與氣候特別獎頒獎典禮26日下午在台北舉行，獲獎者和與會來賓在頒獎後一同合影留念。中央社記者張皓安攝 111年10月26日

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（中央社記者葉冠吟台北26日電）第48屆曾虛白新聞獎今天揭曉，「報導者」獲3獎成大贏家，評審團召集人洪貞玲表示，今年作品讓她看見新聞工作者為大家標示台灣在全球的重要性與角色，也讓觀眾讀者認識自己是誰。

由財團法人曾虛白先生新聞獎基金會與台達電子文教基金會主辦、中央通訊社承辦的第48屆曾虛白先生新聞獎暨2022年台達能源與氣候特別獎，今天在張榮發基金會國際會議中心舉辦頒獎典禮，共頒發13項獎項，今年共有456件參賽作品，締造歷年報名件數最高紀錄。

影片來源：財團法人曾虛白先生新聞獎基金會

曾虛白先生新聞獎基金會董事陳申青致詞時，強調這個獎是台灣重要獎項，鼓勵第一線媒體工作者獲得動力；信義房屋總經理陳麗心則表達很榮幸與曾虛白新聞獎合作，尤其對公共服務議題給予支持，善盡企業社會責任。

中嘉聯制處雙北系統台總經理徐雪玲說，在資訊爆炸的數位時代，盼透過獎項喚起大眾對媒體識讀的重視；另外，台灣電力公司今年首度加入支持，台電副總經理徐造華表示，相信從教育開始，只要學生懂了，家長和社會都會逐漸理解能源永續重要性。

中央社董事長劉克襄說獎項讓每天默默耕耘的新聞從業者，德不孤必有鄰，讓他們在媒體亂象、自媒體時代裡更勇敢，也感謝企業界長年贊助這些台灣需要的力量。

本屆評審團召集人、台大新聞研究所所長洪貞玲則特別向新聞同業說「辛苦了」，她指出美國眾議院議長裴洛西來台與中共20大等，都讓台灣躍居國際媒體頭條，也讓台灣在國際政經版圖越來越重要，讓她思考作為「世界的台灣」，新聞人能帶給這個世界什麼。

洪貞玲說，今年入圍作品讓她看到新聞工作者為大家標示台灣在全球的重要性與角色，也讓讀者確認自己是誰。她也勉勵去年諾貝爾和平獎頒獎給2名國際記者，肯定新聞業對全球和平貢獻巨大，表彰他們在「表意自由」的努力，是維繫全球和平和永續民主的關鍵之一。

今年獲獎大贏家來自「報導者」團隊，他們先以「綁債、黑工、留學陷阱：失控的高教技職國際招生」獲得公共服務報導獎文字類；再以「從盜伐到買賣─圍繞千年神木的罪行與交易」、「海拔兩千公尺的『偵探』：聽鏈鋸聲、追盜伐路徑，巡山員們如何與山老鼠鬥智」2項專題獲得台達能源與氣候特別獎文字類與音頻類獎項。

「報導者」總編輯李雪莉說，20幾年新聞從業以來，每天都很努力，但常常不能發揮即時效應，很慶幸這次關於「失控的高教技職國際招生」文章推出第2天就有迴響、10幾名學生也順利轉學，10個月後這所大學遭彰化地檢署以人口販運起訴。李雪莉表示，記者報導許多創傷新聞，心理狀態也很重要，盼媒體長官關心記者心理健康。

「報導者」記者林慧貞感謝評審肯定，這個報導看見山區經濟困境與原住民毒品家庭問題，希望透過媒體及政府的力量給予巡山護管員支持，盼大家能關注如此人力不足的工作環境。

公共服務報導獎部分，影音類由三立iNEWS的「午餐下的真『食』殘酷」奪下；數位創新類則由天下雜誌採訪團隊製作的「最危險的海峽：共機為何轉向台灣西南角」獲獎；音頻類（含Podcast）則由國立教育廣播電台彰化分台記者劉文珍、閻廣聖的製作「用殉職換改革？！火神又落淚」獲得青睞。

曾虛白先生新聞獎學術著作獎，今年由台北藝術大學藝術行政與管理研究所教授劉蕙苓著作「從解嚴到數位匯流的新聞工作者：跨時代的比較研究」。這是劉蕙苓的第5座曾虛白新聞獎，她表示，雖然離開業界進入學界，仍心心念念熱愛、致力20多年的新聞產業。

信義房屋社區營造與地方創生報導獎則由台視採訪團隊的「消失的油金歲月」獲獎。團隊代表領獎者表示，感謝所有受訪油人，大家能共同生活在這塊土地，有前輩們做出貢獻，也有油人拍完後就離開人世，「他們的故事應該被聽到，他們的精神應該永遠流傳」。

媒體素養獎共有2名得主，分別是公視採訪團隊的「數位時代，言論自由嗎」、以及鏡新聞團隊的「不單純的童年娛樂 網路危機無國界」。

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公視獲獎記者指出，在資訊碎片化時代，要得到答案很容易，但也很容易偏頗，希望藉獎項讓深度專題報導的價值被重視；鏡新聞代表領獎者分享，兒童使用網路安全題材少見，這回養了線索3年，還擔心被人搶先報導，也希望能早點被揭發。

台達能源與氣候特別獎部分，影音類由公視採訪團隊的「生活裡的循環經濟」專題獲肯定；數位創新類則是聯合報採訪團隊的「失控寵物島：從走私、繁殖到棄養，誰讓牠們無聲死去？」獲獎。聯合報獲獎代表分享，盼報導喚起社會重視，而新成立的寵物管理科能健全法規，為動物福利把關。（編輯：張芷瑄）1111026