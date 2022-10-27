鎖定高端旅客出遊潮 旅遊業者包下曙光瑞風號

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北27日電）鎖定高端旅客出遊潮，不少旅遊業者推出頂級旅遊行程，日前有業者宣布最低要價新台幣70萬元南極行程後，又有業者宣布包下日本頂級列車「曙光瑞風號」，要帶旅客赴日賞櫻。

隨著邊境解封，旅遊已逐漸復甦，不少旅遊業者紛紛相中高端旅客的出遊商機，推出高端頂級行程搶客。

可樂旅遊日前發布新聞稿表示，瞄準高端旅遊市場，攜手JR西日本推「曙光瑞風號極致奢華之旅」，鎖定明年4月賞櫻時節，獨家包下山陽山陰周遊路線列車，2023年海外限量28席，精心安排京都柏悅飯店、米其林三星宴席、大阪萬豪都酒店ZK高空夜景料理等，6天5夜每人46萬8888元，11月1日上午10時開賣。

可樂旅遊指出，疫後旅遊市場除考量價格合理，「產品特殊性」及「市場稀有性」將更受消費者關注與青睞。

可樂旅遊介紹，素有移動式星級酒店之稱的「曙光瑞風號」是日本頂級豪華寢台列車之一，綠色車身搭配金色線條勾勒，內裝採用昭和時期藝術風格融合懷舊與典雅氣質設計，完美體現沉穩內斂之美。

全車共有10節車廂、15間單或雙人套房以及1間頂級客房，每房配有專屬管家，隨時隨地為旅客貼心服務，車上料理安排和食名店「菊乃井」主廚村田吉弘，及西式料理HAJIME主廚米田肇監修，以在地食材提供米其林星級和洋料理。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

元本旅遊則是包下極地探索行郵輪日月合朔號，預計明年底要帶200名台灣旅客探索神秘南極，每人要價新台幣70萬元到180萬元間，短短一週銷售就破3成。

星宇航空則攜手全包式滑雪假期領導品牌Club Med共同推出精品級的聯名奢旅北海道全包粉雪假期，包套內含星宇航空台北至札幌來回機票、Club Med雪村住宿、美食酒水、雪票、滑雪教學、露天風呂等，要帶旅客去滑雪。（編輯：陳政偉）1111027