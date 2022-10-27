疫後出國自駕遊成風潮 租車10月預訂量成長近5倍

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（中央社記者余曉涵台北27日電）疫後出遊自駕成為風潮，根據Klook統計，租車業務自宣布邊境解封以來便持續成長，進入10月整體增長動能更為明顯，相較於前1個月租車預訂量成長近5倍。

後疫情時代，旅遊方式也逐漸改變，其中自駕出遊也成為主流，根據Klook平台數據顯示，租車業務自9月台灣宣布邊境解封以來便持續成長，進入10月整體增長動能更為明顯，相較於前1個月租車預訂量成長近5倍，10月預訂量更超過7到9月的3個月總和，顯示在疫情後，人們重返旅遊時，自駕成為旅客心中的熱門旅行方式之一。

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Klook表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情讓全球旅客超過2年都無法自由出國旅行，當各國陸續解封時看到相當強勁的出遊動能，反應在租車業務上更為明顯，而隨著出國旅遊的單次成本增加，加上睽違許久的海外旅行，許多人會選擇拉長停留在當地的時間，自駕旅行便自然而然成為熱門的旅遊方式之一。

Klook說，根據統計過去2個月租車預訂量，排行出自駕旅行熱門目的地，前3名分別是美國、日本和澳洲，德國和泰國也同樣人氣高漲；如果以租車天數來看，歐美和澳洲等地平均天數約為5到7天，超過10天的比例也較疫情前高，在亞洲目的地租車天數則為2至3天，跟台灣旅客出遊天數趨勢相符合。（編輯：陳政偉）1111027