台南食品週多倫多揭幕 府城農產品飄香加拿大

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台南市農業局長李建裕（左1）率團到加拿大，參加28日在多倫多Maeli Market揭幕的「台南食品週」。駐多倫多辦事處處長陳錦玲（左2）、主辦方國華台灣食品公司董事長周怡華（右3）在場推廣台南優質農產品。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月29日

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（中央社記者胡玉立多倫多28日電）為了將台南農產品推廣到加拿大，台南市農業局長李建裕扮演宣傳大使，率團參加28日在多倫多Maeli Market揭幕的「台南食品週」，眾多台灣鄉親和加國友人共襄盛舉，買氣沸騰。

台南食品週將持續至11月6日；主辦方國華食品公司表示，這項活動打破台灣農產海外行銷紀錄，一舉出口20噸台南農特產品到加拿大。

李建裕向中央社表示，3年前台南市政府即曾在加拿大西岸溫哥華與國華合辦台南食品展，台南市農民堅持愛護土地，農產品強調無毒、友善、有機，只種最好的農產品，賣最好的東西。

李建裕指出，海外通路很重要，台南在加拿大東西岸通路暢通，希望可以繼拓展加拿大市場後，進一步銷往大北美地區；擴大與北美各地合作關係，讓更多人品嚐和欣賞到台灣優質農產品。

出席開幕剪綵儀式的駐多倫多辦事處處長陳錦玲表示，台灣精緻農業著名成功，希望把台灣優質產品推廣到海外，開拓多元化市場、分散農產出口，「加拿大就是很理想的地點」。

陳錦玲說，現在中國用經濟手段，想限制縮小台灣的國際空間，農產品變成中國試圖箝制和影響台灣的手段。多倫多辦事處和台南市政府、農委會及各經貿相關單位一直在努力幫農民找市場；也希望能把這麼好的東西，推廣給更多人知道。

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在加拿大經營台灣農特產品進口業27年的國華台灣食品公司董事長周怡華表示，2019年國華曾與台南市政府在溫哥華合作舉行食品展，因疫情睽違3年後，這次將主辦場地移至加拿大東岸多倫多，引進台南著名的麻豆文旦及特色美食，與東岸鄉親分享優質的台灣農產品。

台南食品週推廣銷售的農特產品包括麻豆紅文旦、將軍鄉牛蒡和烏魚子、玉井青芒果乾、學甲虱目魚肚、下營黑豆茶、白河蓮藕粉、新化冰烤蕃薯、柳營太康有機火龍果及麻豆農會柚花淨化噴霧等。現場有各式免費試吃、促銷及剝文旦比賽等活動。（編輯：馮昭）1111029

加拿大多倫多的台南食品週從10月28日持續至11月6日。28日在多倫多台灣美食超市Maeli Market舉行開幕剪綵儀式。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月29日

為了將台南府城優質農產品推廣到加拿大，台南市農業局長李建裕率團參加28日在多倫多揭幕的「台南食品週」。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月29日

台南食品週在多倫多推廣的農特產品琳瑯滿目，其中包括新鮮到貨的有機火龍果。中央社記者胡玉立多倫多攝 111年10月29日