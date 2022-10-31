馬里亞納觀光局推私人飛機遊程 台北旅展開賣

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（中央社記者汪淑芬台北31日電）2022台北國際觀光旅展將於11月4日登場，因台灣已解封，國內外業者全力吸客。馬里亞納觀光局今天宣布，將在旅展推出頂級旅遊團，安排旅客搭灣流私人飛機暢遊馬里亞納群島。

馬里亞納觀光局發布新聞稿，馬里亞納觀光局攜手頂級旅遊俱樂部Le Orano，推出珍稀版旅遊「頂級迷你團－灣流私人飛機暢遊馬里亞納」，私人飛機最多可容納8名旅客，每團新台幣250萬元起，行程依旅客需求客製化，旅客可選擇從桃園國際機場、台北松山機場、台中國際機場或高雄國際機搭機，單趟飛行時間約4小時。

馬里亞納觀光局說，「圓夢灣流－暢遊馬里亞納」依據行程主題，分別邀請各領域達人，包括：繞著地球跑主持人李秀媛、旅遊達人溫士凱、全球百大水下攝影師Yorko Summer、高爾夫顧問張月麗、觀光品牌大使陳志彬，帶旅客深度探索塞班島、天寧島、羅塔島隱藏版景點，體驗高規格的富豪人生。

馬里亞納觀光局建議，喜歡輕鬆愜意的旅客，來到塞班島由悍馬加長禮車接機開始，入住最新裝潢皇冠假日飯店、天天享受SPA、大啖海鮮烤肉美食，來場療癒之旅。

對歷史文化好奇的旅客，將為旅客解說天寧島及南島語系情緣；愛好潛水者，可到山羊島探秘景並拍攝水中美景。

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若有愛好小白球的VIP，建議到揮桿密克羅尼西亞最著名的勞勞貝高爾夫球場；喜好海釣，可包船至北部諸島，享受香檳、啤酒無限暢飲，搭乘小飛機造訪鄰近的羅塔島，以自駕野馬敞篷車方式享受地廣人稀當島主的尊榮感。

馬里亞納觀光局介紹，北馬里亞納群島被譽為「美國屬地最棒的秘密花園」，由塞班島、天寧島、羅塔島等14個島嶼所組成。塞班島代表熱情洋溢；天寧島代表天賜寧靜；羅塔島為神秘悠閒。（編輯：管中維）1111031