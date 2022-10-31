雨勢不斷 蘇花路廊東澳到南澳段不排除預警性封閉

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原本位於行水區的宜蘭縣羅東鎮立慢速壘球場，31日因強降雨，導致壘球場與周邊停車區積水，水深一度達到小腿處。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 111年10月31日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣31日電）台9線119.4公里處，蘇花路廊宜蘭東澳至南澳段今天坍塌，災點雖已搶通，但公路總局不排除入夜後針對這個路段預警性封閉，呼籲用路人提前安排行程。

公路總局第四區養護工程處表示，受颱風奈格外圍環流及東北季風共伴效應影響，台9線119.4公里處上午發生上邊坡坍塌，一度阻斷交通，災點於下午2時搶通，單線管制通行。

工程處指出，因應入夜後可能持續降雨，加上已搶通的災點上邊坡仍相當脆弱，致災風險極高，入夜後不排除針對這個路段預警性封閉，呼籲用路人提前安排行程，夜間盡量避免進入山區道路。

林務局羅東林區管理處表示，受雨勢影響，太平山國家森林遊樂區聯外道路路況近日不穩，遊樂區已從10月29日起預警性休園，預估11月3日才會恢復開園。

宜蘭警方表示，因大同鄉英士部落已達土石流紅色警戒，三星警分局員警今天下午將當地27名老弱及行動不便村民，載往大同鄉復興村社區活動中心安置，其他230多名村民暫時各自下山依親。

原本位於行水區的宜蘭縣羅東鎮立慢速壘球場，今天因強降雨，導致壘球場與周邊停車區積水，水深一度達到小腿處。（編輯：方沛清）1111031