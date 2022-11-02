「守護大海的人」得獎 王國材：應尊重智慧財產權

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（中央社記者汪淑芬台北2日電）航港局去年曾出版「守護大海的人」繪本，因印製完成後，新舊交通部長交接，航港局重印並銷毀2000本舊版；繪本近日獲國際獎項，交通部長王國材今天重申應尊重智慧財產權。

「守護大海的人」繪本作者為玉米辰（本名陳旻昱），被譽為「台灣宮崎駿」，交通部航港局去年委託他創作「守護大海的人」。去年4月初完成繪本印製，去年4月底，前交通部長林佳龍就因台鐵太魯閣號事件辭職。

玉米辰去年主動在臉書（Facebook）揭露，航港局通知他繪本要重印，他質疑「內容完全沒有要修改，為什麼要重印，只因為部長換人嗎？」

因「守護大海的人」近日獲世界插畫大賽兒童出版類獎。玉米辰今天在臉書發文說「感謝王國材部長給我動力（其他作品曾被嫌棄到一文不值）」。

國民黨立委李貴敏今天在立法院交通委員會說，銷毀繪本對創作者是很大傷害，她要求王國材承諾，未來應尊重創作者。

王國材回應，不管所出版的繪本印誰的名字，都應該尊重智慧財產權。

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王國材去年在玉米辰的臉書上回應，絕對尊重繪本創作，並指示航港局對繪本一定要妥善保留。航港局長葉協隆當時說明，因同仁不知該如何處理已印製的2000份繪本，以處理非機密文件的公文、資料銷毀。

航港局去年曾澄清，王國材是考量為將繪本創作的光環留給作者及主辦機關，對「守護大海的人」繪本已完成印製情形並不知悉，更無指示要求銷毀或重新印製。（編輯：陳政偉）1111102