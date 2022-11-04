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中小學教學支援人員鐘點費調高 6000餘人受惠

2022/11/4 20:15（11/4 20:55 更新）
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（中央社記者陳至中台北4日電）中小學為推動本土語教學，聘用不少教學支援人員，但鐘點費卻從民國95年至今未調整。行政院今天正式核定調漲鐘點費，並回溯到今年2月生效，教育部預估6000餘人受惠。

無黨籍立委黃國書今天在臉書發文指出，為了推動國家語言傳承，本土語課程全面納入中小學必修，但相關教師不足，須仰賴教學支援人員協助。

黃國書指出，教學支援人員都經過嚴格語言認證，具高度專業，但鐘點費卻長期未調整，待遇不佳導致投入意願低落，影響本土語教學。他多次在立法院質詢、提案要求研議調漲教學支援人員的鐘點費，今天收到來自行政院的好消息。

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教育部今天稍晚以文字回應中央社，公立學校教學支援人員鐘點費（原住民族語以外），高級中等學校調整為每節新台幣420元、國民中學每節378元、國民小學每節336元。原住民族語人員，高級中等學校為每節450元、國民中學為每節405元。

教育部指出，會比照代課教師鐘點費調整，回溯到今年2月1日生效。受惠人數為6177人，年度增加經費為2588萬元。（編輯：陳政偉）1111104

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