北台灣愈晚愈濕冷 宜蘭新北基隆3縣市豪大雨特報

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氣象專家吳德榮說，4日起冷空氣南下，北台灣愈晚愈濕冷，其他地區早晚涼冷。圖為民眾撐傘走在台北松山文創園區。（中央社檔案照片）

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（中央社台北4日電）氣象專家吳德榮說，今天起冷空氣南下、氣溫漸降，北台灣愈晚愈濕冷，其他地區早晚涼冷，明天及6日清晨北台灣平地最低氣溫約降到攝氏16度左右；此外，氣象局發布3縣市豪雨、大雨特報。

交通部中央氣象局發布宜蘭縣豪雨特報、新北市及基隆市大雨特報表示，東北季風影響，宜蘭有局部大雨或豪雨發生機率，基隆北海岸有局部大雨發生機率，應注意坍方、落石。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授級專業技術人員吳德榮在專欄「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天清晨雷達回波圖顯示，迎風面回波消長，東北部海面有較強回波；累積雨量圖顯示，東北部、大台北有雨，桃園及花蓮地區零星飄雨。

他說，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、明天東北季風增強，台灣附近水氣增多，桃園以北、東半部有局部雨，局部地區有較大雨勢，山區活動應注意安全；新竹以南為多雲時晴、近山區偶有局部短暫雨機率。6日水氣稍減，大台北、東半部仍有局部雨，桃園以南晴時多雲。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，7日大台北東側、東半部仍有局部雨，西半部晴時多雲。8日水氣略增，北部轉有局部短暫雨，東半部仍有局部雨，新竹以南多雲時晴。9日、10日天氣好轉，各地為晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨機率。（編輯：李明宗）1111104