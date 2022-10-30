節能家電退稅逾百億元 國稅局盤點6大常見申請錯誤

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（中央社記者張璦台北30日電）財政部統計，購買節能家電減稅優惠實施逾3年，核定668萬件、金額約新台幣111億元；隨近期天氣轉濕涼，加上百貨公司週年慶開跑，不少民眾添購除濕機等家電，國稅局盤點無法退稅或延緩退稅的常見6大錯誤態樣，呼籲民眾多加注意。

為鼓勵實踐綠生活，購買節能家電減稅優惠2019年6月15日上路，民眾購置能源效率第1、2級的新電冰箱、冷暖氣機及除濕機，每台可享500元至2000元退稅，減徵期間延長至明年6月14日，可採線上或紙本申請。

根據財政部統計，自優惠上路以來至今年9月底，減徵件數達約668萬件，其中冷暖氣機424萬台為最大宗，再來是電冰箱151萬台、除濕機近93萬台，合計金額約111億元。

不過，財政部高雄國稅局指出，這一退還減徵貨物稅政策實施迄今已逾3年，部分民眾仍因不熟悉相關規定，無法退稅或延緩退稅，因此盤點常見6大錯誤態樣，提醒民眾多加留意。

第一個錯誤情形，採「簡化身分認證」線上申請方式，但未上傳存摺封面；高雄國稅局說明，採用「簡化身分認證」方式，限直撥退稅，須上傳申請人金融帳戶資料供核對；如果未上傳存摺封面、填錯帳戶資料，或提供的帳戶為外幣帳戶等，會導致無法退還稅款。

第二種常見錯誤為逾期申請，高雄國稅局指出，個案應於購買家電發票或收據所載交易日的「次日起算6個月內」申請退還減徵貨物稅，逾期不得申請。

第三，申請人非實際買受人；高雄國稅局表示，購買電器的統一發票或收據載有買受人統一編號，應由實際買受人提出申請，也就是說，如果企業購置節能電冰箱，就須以企業名義申請。官員指出，如果公司行號不小心用公司代表人名義申請，在有效申請期間內，仍可重新送件。

第四種錯誤態樣為重複申請，高雄國稅局提醒，每台節能電器以申請1次為限，不得重複申請。

第五個錯誤情形，民眾購買的家電未符合能源效率，高雄國稅局強調，購置的家電須為經濟部核定能源效率分級為第1級或第2級的新電冰箱、新冷暖氣機或新除濕機，非供銷售且未退換貨。

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第六種常見錯誤為填寫資料有誤，高雄國稅局指出，申請人填寫電器型號、機器號碼可參考保證書或保固卡，另外，分離式冷氣僅「室外機」具能源效率分級，應填寫室外機製造號碼，民眾如果收到國稅局補件通知，應儘速補正資料。

財政部提醒，民眾可透過網路24小時線上申請，在家即可完成，不僅節省臨櫃時間及影印檢附文件成本，也可隨時查詢審核進度；相關資訊可至財政部稅務入口網「購買節能電器退還減徵貨物稅」專區查詢。（編輯：潘羿菁）1111030