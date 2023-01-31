家電汰舊換新節能補助3000元 2/1開放線上申請連結流程看這裡

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圖為2022年4月舉行的台北電器空調3C影音大展，民眾在空調展區參觀諮詢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北31日電）經濟部「住宅家電汰舊換新節能補助」2月1日起正式受理民眾申請，並將同步開啟補助網站線上申請功能，只要把住家冷氣、冰箱汰舊換新為能效1級產品後，每台新機可獲新台幣3000元補助。

經濟部指出，使用電腦或手機連至補助網站（https://家電汰舊補助.tw）即能完成申辦手續，也可透過「進度查詢」服務，隨時登入檢視案件處理進度。

經濟部能源局透過新聞稿表示，民眾申請補助前，應先備齊身分證件、存摺、裝機地址電費單、統一發票、產品保證書或保固卡、行政院環保署廢四機回收聯單第三聯等佐證文件，再進入補助網站點選「線上申請」，依指示驗證手機號碼、掃拍上傳文件及填寫資料送出後，即完成申請作業。

（圖取自經濟部網頁moeaboe.gov.tw）

民眾如有郵寄申請需求，可至補助網站或4大超商自費列印專用申請表，填妥所需資料後連同佐證文件影本，一併掛號郵寄至板橋郵政8-17號信箱「經濟部住宅家電汰舊換新節能補助」收。

能源局強調，民眾必須在補助期間內完成住家冷氣、冰箱汰舊換新才符合補助申請規定，包括購買新機的統一發票，或是請業者到府安裝後、協助回收舊機所取得的廢四機回收聯單，發票日期和回收日期都應介於112年1月1日至112年12月31日之間。

同時，統一發票上也要清楚載明所購買的冷氣、冰箱型號，或檢附載有型號資訊的銷售明細單據。

為加快補助申請及審核流程，能源局鼓勵民眾申請時可再主動附上新購冷氣、冰箱的能源效率分級標示貼紙影本，並優先透過網路完成線上申請，節省郵寄成本及紙張使用，落實節能減碳。

能源局表示，每一申請案從受理成功到審核通過撥款，系統將主動寄發簡訊及Email告知最新進度，民眾在申請補助時，務必提供完整聯絡資訊，確保可接收通知訊息。

能源局提醒，申請補助的家電產品，除可向財政部國稅局申請減徵退還貨物稅外，不得再申請其他機關補助，以免違反補助規定；如果補助經費用罄，將公告提前截止受理，請民眾留意相關時程，及早提出申請。（編輯：林淑媛） 1120131