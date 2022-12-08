經部爭取明年節能家電補助經費 商業汰換最高500萬

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（中央社記者鄭鴻達台北8日電）經濟部長王美花今天透露，為鼓勵節能，明年將爭取經費推動節能設備汰換補助，其中住家面包括有冰箱、冷氣等家電汰換補助，企業面則將針對商業服務業，提供企業最高新台幣500萬元補助。

王美花今天出席「2022能源願景高峰論壇－永續綠能 永續ESG」並致詞。她表示台灣正在積極推動各項能源改善措施，這大致可分為三部分，分別是節能、創造再生能源及推動儲能及改善電網。

在節能部分，王美花表示節能是最應該被凸顯的議題，因這只需要改變習慣、想法或設施就能達成，且台灣依賴石化能源，也有大量的製造業，因此要降低用電量及碳排，坦白說對台灣是很大挑戰。

王美花說明，經濟部一直在思考如何精進、細緻化節能措施與配套，其中包括檢視餐飲業等大型公共場所的冷氣使用狀況，以及針對節能項目投注經費來鼓勵。

王美花解釋，就節能的經費投注可分兩部分，第一是經濟部過往有對住家節能家電補助，其中住家中用電最多的是冰箱、冷氣，因台電反應若能汰舊換新、改用一級能效的家電，節能效果就很顯著，因此有爭取明年能提供補助來推廣。

第二，明年針對商業服務業等企業，也爭取節能設備的汰換補助，若要汰換的設備金額愈大，就可獲得相應金額的補助，最高補助可達500萬元，以鼓勵企業汰換冰水主機等高耗能設備。

在創造再生能源部分，王美花表示，無論是太陽光電、離岸風電的推動，今年起都開始看得到成效，例如太陽光電曾在白天時發電量高達550萬瓩、占當時整體發電量15%，離岸風電也在11月很多天達到100萬瓩發電量，占當時整體用電量5%以上。

王美花也指出，行政院會今天通過再生能源發展條例修正草案，3大重點包括增設地熱專章、要求達一定條件的家戶屋頂裝設太陽能面板，以及刪除離岸風電定義的「12海里內」限制。

王美花說，第三，推動再生能源以後，也要有電網及儲能設施等重要搭配措施。她解釋，除搭配再生能源的推動來改善、加強電網韌性與管理，能源局也有搭配太陽光電案場的儲能招標機制。

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此外，儲能開發商有向經濟部提及，目前要與世界各國搶儲能設備，是因台灣目前這些設備多數仍要從國外進口，國內生產量還沒這麼大，因此政府也與產業界同步推進儲能技術研發，並推動產業發展。

針對節能家電補助，經濟部曾於2017至2020年實施新節電運動，其中就包含照明、冷氣等節能設備汰換補助，當時最高提供3000元補貼，經統計，在推動4年後，節電效益達46.11億度，優於原先訂定目標。（編輯：潘羿菁）1111208