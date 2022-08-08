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北市節能家電汰換補助 即起增12處臨櫃申辦

2022/8/8 17:16
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（中央社記者陳怡璇台北8日電）北市環保局表示，住宅汰換節能家電補助因民眾申請踴躍，即日起在12行政區各新增1處臨櫃申辦地點，讓民眾除了網路申請及郵寄以外，再多一種便民選擇。

台北市環保局新聞稿表示，為全面提升北市住宅設備用電效率及鼓勵民眾汰換節能家電，今年特別編列預算辦理住宅汰換節能家電補助，因民眾申辦踴躍，即日起除既有的線上與郵寄申請管道外，新增臨櫃申辦方式及專線服務電話，臨櫃申辦服務據點共12處。

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環保局說明，臨櫃申辦地點於每行政區各有1處，而申請補助所需文件，務必要備妥廢四機聯單正本、載明新機型號之發票影本、近一期電費單等相關文件。

北市於7月18日公告「住宅汰換節能家電補助」，只要是用電地址位於北市轄內的家庭住宅，7月18日至11月30日期間，汰購節能冷氣或冰箱（限定能源效率1級），每台可申請新台幣3000元補助，每一申請人最多可申請5台，經費有限，額滿為止。（編輯：李亨山）1110808

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