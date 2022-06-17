全國電子創辦人林琦敏退休 交棒林政勳

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（中央社記者吳家豪台北17日電）3C通路商全國電子今天召開股東常會，決議配發現金股利每股新台幣5元，會中並改選董事，全國電子創辦人暨董事長林琦敏退休，由獨子林政勳接任董事長；另增設1席獨立董事，強化公司治理。

全國電子發布新聞稿說明，第1家門市於1975年設立，林琦敏擔任董事長已歷40餘載，因感於階段性任務達成，董事會改選後，交棒予現任總經理林政勳擔任董事長。

為強化公司治理，全國電子董事會改選後，獨立董事由3席增設為4席，除原有獨立董事前宏碁全球資深副總裁林顯郎、前宏碁全球人資長游英基、財匯管理顧問有限公司董事長許壽君均留任外，新增91APP-KY董事長何英圻為獨立董事，預期將強化全國電子董事會在策略發展、經營管理、電商行銷的專業視野。

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去年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情推動遠距教學、視訊辦公，使3C設備買氣倍增，加上政府節能家電補助、貨物稅退稅、振興五倍券等政策，也促使家電購買率上升，全國電子業績逆勢成長，去年合併營收達207.9億元，年增6.75%；營業毛利39.05億元，年增8.32%；稅後淨利逾5.99億元，年增3.08%；每股盈餘6.05元。

展望今年，全國電子營業報告書指出，COVID-19疫情因疫苗施打普及率提高而有望解封，供應鏈緊張及諸多不確定因素也有望緩解，全國電子全體員工仍會持續努力，打造新潮的購物體驗，以提升市占率，並保持穩健優良的獲利能力。（編輯：蘇志宗）1110617