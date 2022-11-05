東北季風影響 吳德榮：5至6日北部低溫探16度

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氣象專家吳德榮說，近日受東北季風影響，5、6日2天是低溫最低的時間，北部攝氏16到24度，9日才回暖。圖為台北市民眾穿著雨具外出。（中央社檔案照片）

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（中央社記者楊淑閔台北5日電）氣象專家吳德榮說，近日受東北季風影響，今、明2天是低溫最低的時間，北部攝氏16到24度，9日才回暖；降雨主要在大台北東半部，桃園偶有飄雨。氣象局發布宜蘭局部大雨特報。

中央氣象局今天發布宜蘭地區有局部大雨發生的機率，提醒注意坍方、落石。夜晚、清晨低溫各地落在攝氏19到21度，白天高溫上，桃園以北、宜蘭、花蓮約22、23度，整天溫度變化不大，感受濕涼，其他地方仍有25度以上，清晨較涼，白天溫暖舒適，日夜溫差較大，請留意氣溫變化增減衣物。

國立中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，這幾天受東北季風影響，直到9日，東北季風開始轉成偏東風，風才開始減弱，地面降雨部分，東邊降雨開始離台灣比較遠一點。

他說，5日還是迎風面的降雨，大台北東半部，桃園有時飄一點，中南部山區有零星下雨情況；氣溫的狀況，7、8日會回升1、2度，今、明是低溫最低的一段時間，北部16到24度，之後慢慢回升，9日進入溫暖期間，東部17到28度、中部18到29度、南部19到30度。（編輯：方沛清）1111105